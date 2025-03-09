Министр энергетики Израиля Эли Коэн сообщил, что приказал прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа. Палестинский регион зависит от Иерусалима, потому что в результате израильских атак была разрушена единственная электростанция Газы, а ввоз запчастей к ней ограничен.

Таким образом Израиль пытается усилить давление на анклав, где радикальное движение ХАМАС удерживает 59 заложников.

«Мы задействуем все имеющиеся у нас инструменты, чтобы все заложники вернулись. И мы гарантируем, что ХАМАС не появится в Газе на “следующий день”», — говорит Коэн в видеообращении.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что готов усилить давление на ХАМАС и не исключает отключения всего электричества в секторе Газа, если палестинцы не смягчат свои позиции на переговорах об освобождении заложников и прекращении войны.

4 марта газета Financial Times сообщала, что 2 марта израильские военные перекрыли все дороги, по которым в сектор Газа поставлялось продовольствие и другие виды помощи, включая топливо.

Это произошло после того, как Нетаньяху решил не продолжать переговоры с ХАМАС о втором этапе прекращения огня, говорится в статье.

Среди вариантов давления на палестинцев, уточняет FT со ссылкой на источники, — отключение воды и электричества, от которых зависят 2,2 млн палестинцев.

«Израиль <…> рассчитывает на осаду, чтобы оказать давление на группировку и заставить ее согласиться на новые переговоры на новых, более жестких условиях, выдвинутых Нетаньяху», — отмечало издание.

В частности, Израиль требует от ХАМАС немедленно освободить половину удерживаемых заложников, а затем провести переговоры об освобождении остальных в обмен на возможное долгосрочное перемирие.

До этого стороны договорились о том, что поэтапно будут возвращены все заложники в обмен на освобождение сотен палестинцев и прекращение войны.

Решение Израиля «возобновить осаду» подверглось критике с разных сторон, уточняет FT. Например, правозащитники подали в суд на израильское правительство с просьбой вынести постановление о временном запрете Министерству обороны выполнять приказы Нетаньяху.

Активисты считают, что Израиль обязан «как оккупирующая держава и как сторона военных действий содействовать ввозу помощи», в ином случае это может быть приравнено к военному преступлению.

Ранее, как отмечается в статье, аналогичные действия Израиля привели к тому, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Одним из тех, кто поддержал блокаду сектора Газа, был министр финансов Бецалель Смотрич, который назвал анклав «порогом врат ада», призвав вернуться к борьбе с ХАМАС. Представители движения заявили, что блокировка помощи палестинцам «грозит гуманитарной катастрофой и возвращением голода в секторе Газа».

По данным Палестины, в результате войны Израиля и ХАМАС погибло более 46,6 тыс. человек. После заключения временного перемирия Израиль обменял сотни палестинских заключенных на более чем два десятка заложников и разрешил поставки помощи.

Однако в секторе Газа до сих пор большие проблемы, уточняет FT: из-за бомбардировок три основных водопровода, которые идут из Израиля, сильно повреждены, также разрушены местные колодцы, а цены на продукты взлетели после того, как Израиль устроил блокаду.