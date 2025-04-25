После критики со стороны жителей Владикавказа в соцсетях местная сеть кофеен Alanos отозвала серию стаканчиков с портретом ветерана Великой Отечественной войны Георгия Хетагурова, выпущенную в преддверии Дня Победы. Об этом Ossetia News рассказал владелец заведений Таирбек Хетагуров.

По его словам, использование изображения генерала армии Хетагурова было согласовано с его родными и не имело целью «привлечение внимания к бренду или извлечение коммерческой выгоды».

«Мы действительно хотели сделать доброе дело, напомнить о героях, а не оскорбить чью-то память. Однако мы понимаем, что выбранный нами формат понравился не всем. Приносим искренние извинения тем, кого могла задеть наша акция», — заявил хозяин сети.

Он предложил всем желающим разместить баннеры с изображением ветеранов из своих семей в заведениях Alanos на территории Северной Осетии.

Гвардии генерал-майор Георгий (Габо) Хетагуров был уроженцем осетинского села Зарамаг. Во время Гражданской войны он состоял в партизанском отряде, потом окончил пехотные курсы и стал командовать стрелковыми подразделениями. С ноября 1941 года принимал участие в обороне Москвы. В апреле 1945 года был награжден званием Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за руководство в Висло-Одерской операции.

До лета 2024 года сеть кофеен Alanos носила название Starbars, но после споров с американским Starbucks согласилась его сменить и изобразить на своем логотипе героев Нартского эпоса.