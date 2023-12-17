Сотрудники московской полиции задержали красноярского рэпера, который подозревается в разжигании межнациональной ненависти, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Сам рэпер, участвовавший в рэп-баттле, признал, что «оскорбил русскую нацию», и извинился «перед всем русским народом».

«Сотрудники столичной полиции задержали уроженца Красноярского края — участника сомнительного рэп-баттла, разошедшегося в публичном пространстве», — написала Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, в высказываниях рэпера, которые «возмутили интернет-пользователей», усматриваются признаки возбуждения межнациональной ненависти.

«Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Мобильные устройства, в том числе с записью, имеющей доказательное значение, изъяты в ходе обыска», — отметила Волк.

В отношении рэпера возбуждено уголовное дело по статье 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). На видеозаписи, которую опубликовала представитель МВД, молодой человек принес извинения.

«26 ноября на своем рэп-баттле я публично оскорбил русскую нацию. Я раскаиваюсь и хочу принести свои искренние извинения перед всем русским народом, всеми русскими женщинами», — сказал задержанный.

По данным красноярского новостного портала NGS24.RU, задержанный — 17-летний Ислам Закиров под псевдонимом Рецидив, уроженец города Канска Красноярского края. Отрывок из скандального рэп-баттла опубликовал 15 декабря антимигрантский телеграм-канал «Многонационал», который призвал переслать материал в Следственный комитет.

На кадрах подросток зачитал куплет про избиение беременной русской девушки. Как пишет NGS24.RU, после этого рэперу стали поступать «проклятия, оскорбления и угрозы» от пользователей соцсетей, из-за шквала негатива ему пришлось удалить свой аккаунт во «ВКонтакте».

Сам молодой человек утверждает, что его строчка «не несла цели кого-то оскорбить или принизить по национальному признаку».

«Если я обидел вас и вы из-за меня оскорбились, я бы хотел принести свои искренние извинения вам. Я сам родился в России и большую часть жизни тут живу. Приношу свои извинения еще раз и призываю всех к мирному решению этой ситуации», — сказал он в видеообращении (цитата по порталу MSK1.RU).

Уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды возбудили в отношении еще одного участника рэп-баттла — Шерафгана Шарипова, написал 16 декабря телеграм-канал «Многонационал».

Следственный комитет в тот же день сообщал, что «двумя уроженцами среднеазиатских республик, проживающими на территории города Москвы, допущены публичные высказывания на тему применения насилия в отношении граждан по признаку национальности», в связи с чем возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 282 УК.

Эта статья предусматривает минимальное наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 600 тыс. рублей, максимальное — лишение свободы на срок от трех до шести лет.