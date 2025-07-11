25-летняя индийская теннисистка Радхика Ядав была застрелена собственным отцом Дипаком Ядавом в Гургаоне, сообщает ESPN.

Ядав выступала в одиночном и парном разрядах Международной федерации тенниса (ITF), а последние несколько лет работала тренером в своей академии в Гургаоне.

По данным полиции, причиной убийства мог стать успех в ее работе. Отец теннисистки был расстроен из-за насмешек местных жителей по поводу доходов его дочери.

«Его беспокоили их замечания — они постоянно говорили, что тот живет на ее деньги, и он слишком зависим от этого. Он несколько раз просил ее прекратить работу в академии, но она отказалась. Он больше не мог этого выносить», — сообщил изданию инспектор полиции Винод Кумар.

В ведомстве уточнили, что доход Дипака поступал от аренды нескольких небольших объектов недвижимости, которыми он владел.

NDTV отмечает, что отец спортсменки признался убийстве. Он сказал, что трижды выстрелил ей в спину, потому что девушка отказалась закрыть свою академию.

«Эта ситуация постоянно беспокоила меня, поскольку она оскорбляла мое достоинство. Я был очень обеспокоен и напряжен. Из-за этого напряжения я достал свой лицензированный револьвер, и, когда моя дочь Радхика готовила на кухне, я трижды выстрелил ей сзади, попав в поясницу. Я убил свою дочь», — сказал Дипак на допросе.

Дядя теннисистки Кулдип живет в доме с ее отцом. Он рассказал NDTV, что около 10:30 утра услышал громкий хлопок.

«Услышав шум, я поднялся на первый этаж, где живет мой брат, и, войдя в дом, увидел свою племянницу Радхику Ядав, лежащую на кухне, и револьвер в гостиной», — сказал он.

По словам Кулдипа, он вместе с сыном отвезли девушку в больницу, но медики констатировали ее смерть.

«Мою племянницу застрелили. Радхика была выдающейся теннисисткой, завоевавшей множество трофеев. Я потрясен ее смертью и не понимаю, почему ее убили. Когда я спустился на первый этаж, там были только мой брат Дипак, моя невестка Манджу Ядав и покойная Радхика», — сказал дядя спортсменки.