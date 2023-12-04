Минюст России включил в реестр нежелательных на территории страны две организации: «Академическую сеть “Восточная Европа”»* из Германии и «Российский комитет действия»* из Литвы. Как следует из реестра, Генпрокуратура признала обе организации «нежелательными» еще 14 ноября, внимание на это 4 декабря обратило издание «ОВД-Инфо»**.

«Академическая сеть Восточная Европа»* (Akademisches Netzwerk Osteuropa e. V.) возникла в 2020 году после политических протестов в Беларуси и позиционируется как проект, который помогает ученым и студентам, оказавшимся под угрозой политического преследования.

После начала боевых действий на Украине проект стал предлагать помощь как пострадавшим от вооруженного конфликта, так и пострадавшим от «политических репрессий в Беларуси и России».

Движение «Российский комитет действия»* было сформировано в мае 2022 года на антивоенной конференции «Форума свободной России»* в Вильнюсе (Литва), оно выступило против нынешнего российского руководства и вооруженного конфликта на территории Украины.

В числе основателей движения — оппозиционеры Михаил Ходорковский**, Гарри Каспаров**, Дмитрий Гудков**, Юлия Латынина** и другие.

В реестре Минюста находятся уже более 120 «нежелательных организаций». За участие в их деятельности предусмотрена административная ответственность (ст. 20.33 КоАП, максимальное наказание — штраф до 15 тыс. рублей для граждан), повторное участие в деятельности такой организации грозит уже уголовной ответственностью (ч. 1 ст. 284.1 УК, максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет).

* деятельность организаций признана нежелательной на территории России

** внесены Минюстом России в реестр иноагентов