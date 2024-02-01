Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви заявил, что «никогда не признавал и не признает» своей вины по делу о растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Его слова передал представитель бизнесмена в разговоре с РБК. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кассационного суда сообщал, что американский инвестор «полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», в связи с чем ему смягчили наказание.

Калви заявил, что суд действительно снизил ему наказание и испытательный срок, после того как его адвокаты подали соответствующую жалобу. Такое решение инвестор назвал «обоснованным и справедливым». При этом основатель Baring Vostok отметил, что никогда не признавал и не признает своей вины «ни письменно, ни устно».

«Я не участвовал в судебном заседании и физически не мог сделать таких заявлений», — подчеркнул он.

Адвокат бизнесмена Тимофей Гриднев в беседе с РБК объяснил, что кассационная жалоба «не затрагивала сущность приговора, а ставила вопрос о снижении наказания и испытательного срока в связи с личностью Майкла Калви». «Суд частично согласился с доводами защиты», — заключил правозащитник.

«Интерфакс» писал, что суд сократил назначенное бизнесмену условное лишение свободы на два месяца — до четырех лет и четырех месяцев.

Дело Майкла Калви

Майкл Калви — основатель инвестфонда Baring Vostok, который с 1994 года инвестировал почти $3 млрд в экономику России и СНГ. Уголовное дело против инвестора было возбуждено в 2019 году. Бизнесмена обвинили в растрате средств банка «Восточный» путем выдачи «Первому коллекторскому бюро» невозвратного кредита на сумму 2,5 млрд рублей.

Как утверждало следствие, по инициативе основателя Baring Vostok кредит был погашен акциями. Их реальную стоимость обвинение оценило в 600 тыс. рублей. Защита, в свою очередь, назвала такую оценку недостоверной и указала, что следствие не проводило финансовую экспертизу стоимости акций. По словам самого Калви, уголовное дело против него было возбуждено из-за «незаконной попытки» акционеров «Восточного» решить корпоративный конфликт.

В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил Калви к пяти годам и пяти месяцам лишения свободы условно, признав его виновным в растрате 2,5 млрд рублей. В качестве смягчающего обстоятельства суд указал возмещение имущественного ущерба банку «Восточный». До вынесения приговора инвестор больше полутора лет провел в СИЗО и под домашним арестом.

Помимо Калви к условным срокам приговорили и других фигурантов дела: партнера фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, топ-менеджеров фонда Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина, экс-гендиректора Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова и экс-директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова.

Никто из фигурантов дела свою вину не признал. Майкл Калви, в свою очередь, назвал приговор «глубоко несправедливым и прискорбным».

«Суд, к сожалению, не стал или не смог разобраться в сути дела, в котором нет ни потерпевшего, ни ущерба, ни каких-либо выгодоприобретателей помимо самого банка “Восточный”», — сказал он.

По словам инвестора, судья слово в слово повторила текст обвинительного заключения от октября 2020 года, который полностью дублировал текст предварительного обвинения от следователей от декабря 2019 года.

Позднее Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль покинули Россию. Источник ТАСС сообщал, что они уехали из страны сразу после того, как «с них была снята мера пресечения в виде запрета определенных действий в начале 2022 года». В июне 2023-го условные сроки фигурантов дела о растрате были сокращены.