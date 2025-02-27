Основатель воюющего на стороне ВСУ «Русского добровольческого корпуса»*, неонацист Денис Капустин пригрозил российским релокантам, которые соберутся на так называемый «антивоенный митинг» в Берлине в начале марта, избиением, если они выйдут на эту акцию с российскими флагами. По словам Капустина, которому запрещен въезд в Германию, его соратники намерены бить людей с триколорами РФ «первыми».

«Сторонников Михаила Светова** и прочих дегенератов, провокаторов и ватников предупреждаю сразу — берегите свои ****** [лица]! Мы не «навальнисты» и не либералы, поэтому будем бить первыми», — написал неонацист в своем телеграм-канале 26 февраля, а затем по какой-то причине удалил этот пост (скриншот поста сохранен в кэше).

После того, как Капустин опубликовал пост, представители либеральной оппозиции, находящиеся за пределами России, призвали организаторов митинга принять меры безопасности в связи с заявлением, исходящим от боевика, а также объясниться — отражает ли угроза Капустина позицию организаторов. На момент написания заметки ни Юлия Навальная, которая выступает организатором, ни Илья Яшин**, заявление главы «РДК»* не комментировали.

Денис Капустин — российский неонацист, перебравшийся на Украину и основавший там «Русский добровольческий корпус»*, в котором за ВСУ воюют и другие российские неонацисты. В России Капустин и ряд его соратников приговорены к пожизненному лишению свободы за терроризм и госизмену. Поводом стало нападение «РДК»* на села в Брянской области в марте 2023 года, в результате которых террористами были убиты по меньшей мере двое гражданских —оба мужчины, а также ранен ребенок. Капустин и его соратники объявлены в международный розыск.

В 2019 году Денис Капустин был лишен вида на жительство в Германии, где он какое-то время жил со своей матерью. Также немецкие правоохранительные органы добились для него запрета на въезд в страну, так как Капустин разделяет «устремления, которые направлены против свободного, демократического общественного порядка».

* признана в России террористической организацией и запрещена

** признан в РФ иноагентом