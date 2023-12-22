Основатель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук скончался в возрасте 90 лет, пишет ТАСС со ссылкой на члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Сегодня ночью на 91-м году жизни скончался народный артист России, основатель театра «Шалом» Александр Левенбук», — передает ТАСС слова Брода.

Александр Левенбук — театральный режиссер, актер и радиоведущий. Свою работу на эстраде он начал в качестве режиссера в сотрудничестве с писателем-сатириком Аркадием Хайтом. Для юмориста Евгения Петросяна они поставили спектакль «Доброе слово и кошке приятно», а для Владимира Винокура — «Нет ли лишнего билетика?».

В 1985 году Левенбук поставил еще один спектакль по пьесе Хайта — «Тум-балалайка». Сначала постановка была показана в Еврейском камерном музыкальном театре, а затем в США — на бродвейской сцене.

Кроме того, Левенбук был ведущим советской радиопередачи «Радионяня» — образовательной программы для школьников младших классов, в которой ведущие в шутливой форме объясняли правила русского языка, законы математики, физики и биологии. С 1988 года по декабрь 2021 года Александр Левенбук возглавлял Московский еврейский театр «Шалом».