41-летний основатель компании ByteDance Ltd, разработавшей приложение TikTok, Чжан Имин признан самым богатым человеком в Китае, передает телекомпания CNN. Его состояние оценивается в $49,3 млрд.

Рейтинг богатейших людей Китая опубликовала исследовательская группа Hurun Inc. Второе место в нем занимает владелец компании, которая производит питьевую воду под брендом «Нунфу» Чжун Шаньшаня.

Чжун был на первом месте рейтинга последние три года. Основатель TikTok смог его возглавить после того, как глобальный доход ByteDance в 2023 году вырос на 30%, до $110 млрд. По данным Hurun, в TikTok почти 200 млн пользователей.

CNN отмечает, что число долларовых миллиардеров в Китае сократилось до 753, что на 142 меньше, чем в 2023 году. Китай также потерял 432 или чуть более трети своих миллиардеров с пикового значения в 1185 в 2021 году.

Несмотря на успех TikTok, в начале октября генеральные прокуроры 14 американских штатов подали иски к приложению, утверждая, что платформа вредит ментальному здоровью несовершеннолетних пользователей.

В своих заявлениях истцы говорят, что TikTok использует вызывающие привыкание функции и механизмы, чтобы вызвать у подростков-пользователей зависимость от приложения. Также, по их словам, сервис намеренно вводит общественность в заблуждение относительно безопасности длительного использования TikTok.

В исках прокуроры требуют наложить на компанию штрафы, а от самого сервиса — прекратить «вредоносные практики».