Федеральный суд Нью-Йорка приговорил основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам лишения свободы. Его признали виновным в одном из самых крупных мошенничеств в истории США, пишет Reuters.

Присяжные признали Бэнкмана-Фрида виновным 3 ноября 2023 года по всем семи пунктам обвинения. Суд установил, что из-за мошеннических схем основателя криптобиржи клиенты FTX потеряли $8 млрд, инвесторы — $1,7 млрд, а кредиторы основанного Бэнкманом-Фридом хедж-фонда Alameda Research — $1,3 млрд.

Кроме того, судья отметил, что Бэнкман-Фрид намеренно дал ложные показания — мужчина заявил, что не знал о том, что его хедж-фонд потратил депозиты клиентов, взятые из FTX.

Прокуроры призывали судью приговорить бывшего криптовалютного миллиардера к 40-50 годам тюремного заключения.

«Его преднамеренная и постоянная ложь продемонстрировала наглое пренебрежение ожиданиями клиентов и неуважение к верховенству закон», — подчеркивал прокурор Диамин Уильямс.

Однако адвокаты Бэнкмана-Фрида настаивали на приговоре сроком не более шести лет. Они указывали на глубокое раскаяние и благотворительную деятельность основателя FTX как на причины для смягчения приговора.

В итоге судья вынес решение о 25 годах заключения, приняв во внимание слова одного из адвокатов обвиняемого — Марка Мукасея — о том, что Бэнкман-Фрид не был «безжалостным финансовым убийцей», который стремился причинить людям вред.

«Сэм Бэнкман-Фрид не принимает решения со злым намерением. Он принимал решения с математическим расчетом в голове», — отмечал Мукасей.

В то же время судья подчеркнул, что Бэнкман-Фрид знал, что его действия «преступны», и не проявил раскаяния о случившемся. «Он сожалеет, что сделал очень плохую ставку на вероятность быть пойманным. Но он не собирается ничего признавать, что является его правом», — пояснил судья.

Сам Бэнкман-Фрид в ходе заседания подтвердил, что клиенты FTX пострадали, и принес извинения своим бывшим коллегам по криптобирже, однако не признал уголовных преступлений. Кроме того, он подчеркнул, что намерен подать апелляцию на вынесенный ему приговор.