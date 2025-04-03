Учредителя компании-поставщика медицинских расходных материалов «Гала-оптика» Михаила Могилевцева обнаружили мертвым в офисе на Донской улице в центре Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД, и собеседника в территориальном отделе полиции.

Тело было обнаружено около 17 часов 2 апреля. По данным издания, следов насилия на теле не обнаружили, на месте происшествия нашли записку.

Как пишет «Московский комсомолец», речь об убийстве не идет. Предприниматель совершил суицид, утверждают источники ТАСС в оперативных службах. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. 3 апреля Могилевцеву должно было исполниться 59 лет.

Компания «Гала-Оптика» зарегистрирована в 2002 году и занимается поставкой расходных материалов и аксессуаров для медицинского оборудования. По данным РБК-Компания, Могилевцеву принадлежало 50% в уставном капитале компании. По итогам 2023 года выручка «Гала-Оптика» составила 52,27 млн рублей, чистая прибыль — 1,01 млн рублей.