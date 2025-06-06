Компания NtechLab, разработчик решений видеоаналитики на основе искусственного интеллекта, завершила цикл разработки системы для распознавания лиц для отечественного электрокара «Атом». Об этом 6 июня сообщает ТАСС.

Основной функционал готов, ведутся работы по интеграции системы с автомобилем, начата подготовка к тестированию, рассказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук в рамках интервью агентству ТАСС на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

«Основная разработка системы для „Атома“ завершена, ключевые функции, включая аутентификацию пользователей, реализованы. Сейчас мы переходим к этапу интеграции с автомобильными системами и комплексному тестированию. Это важный шаг перед запуском в серийное производство», — сообщил Паламарчук.

В 2024 году в «Ростехе» сообщали, что NtechLab (технологический партнер «Ростеха») оснастит бортовые компьютеры российских электромобилей «Атом» системой распознавания лиц на основе ИИ. Система позволит получать доступ к управлению транспортным средством, распознавая лицо водителя.

Паламарчук сообщил, что с этой разработкой компания NtechLab планирует выход на рынок систем безопасности частных домов.

Электрокар «Атом» был анонсирован в 2023 году. Старт продаж запланирован на вторую половину 2025 года. Предполагается, что для разгона автомобиля до 100 кмч понадобится 8 секунд, а запас хода составит 500 км.