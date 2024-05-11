Губернатор Севастополя Михаил Развожаев раскритиковал руководство телеканала «Пятница» из-за шоу, в котором участница называет этот город «дырой». Он отметил, что транслировать подобные высказывания «недопустимо», а делать это на следующий день после «80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков» — «особенно кощунственно».

В своем телеграм-канале Развожаев рассказал, что участница одной из программ телеканал «Пятница» назвала Севастополь «дырой», после чего добавила, что этот город «любимый», но она его «переросла». Слова девушки, как указал губернатор, вызвали возмущения у пользователей социальных сетей. При этом он выразил уверенность, что участница шоу «уже осознала свою ошибку, видя такую реакцию общественности». В то время как «к руководству этого проекта» у губернатора остались вопросы.

«Серия с таким высказыванием опубликована 10 мая. На следующий день после великой даты — 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Продюсеры и редакторы программы должны понимать, что транслировать такие высказывания недопустимо в любой день, а сейчас это выглядит особенно кощунственно», — пояснил Развожаев. О каком именно шоу идет речь, он не сообщил.

Пресс-служба «Пятницы» уточнила, что фраза прозвучала в шоу «Большие девочки». «Безусловно, мнение канала не совпадает с мнением участницы. Предполагаем, что она назвала “дырой” свою квартиру, и не хотела никого обидеть», — заявили представители телеканала.

«Большие девочки» — социальное реалити, в котором 13 девушек весом от 100 кг пытаются похудеть. В описании проекта указано, что на протяжении трех месяцев участницы живут в кэмпинге, где проходят «физические и психологические» испытания.

Негативные комментарии из-за высказывания о Севастополе обрушились после выпуска «Жизнь после проекта», в котором показано, как участницы шоу строят свою жизнь после его окончания. Среди них есть 21-летняя Арина Киселева из Севастополя, которая после завершения проекта осталась в Москве.

«Очень рада, что не вернулась в свою “дыру”, в свой Севастополь. Ну, любимый Севастополь, любимый, но маленечко переросла», — сказал девушка. В столице она работает «на себя» — участвует в съемках для маркетплейсов в роли модели.

Сама Киселева позже пояснила, что говорила не о городе, а о своем жилье.

«Я сказала, что не хочу возвращаться в «свой Севастополь, в свою дыру», говоря, конечно же, не о городе, а о своем доме, из которой я так и не смогла сделать жилье, в которое хочется возвращаться. Не хотела никого обидеть и прошу прощения, если мои слова кого-то задели», — написала девушка в Instagram*.

На критику Развожаева также отреагировала директор ТНТ Тина Канделаки. Она рассказала, что много отдыхает в Крыму и надеется «отдыхать там на протяжении всей своей жизни». «Для меня эта часть нашей страны безмерно важна. Поэтому я не разделяю мнение ни одного человека, который называет “дырой” и так думает о своей стране или о своей малой Родине», — написала она в своем телеграм-канале.

Канделаки добавила, что «сегодня, когда наши недруги бдительно относятся к тому, кто и что говорит о своей стране, особенно важно выбирать слова, чтобы не было возможности домыслить». «В данном случае, я надеюсь, что для Арины случившееся является большим уроком», — заключила она.

Развожаев поблагодарил Канделаки за оперативную реакцию и понимание того, «почему эта тема настолько чувствительна для севастопольцев». «Все участники этой истории соответствующие выводы сделали», — подчеркнул губернатор.

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