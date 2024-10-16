Госдума в первом чтении приняла два законопроекта из пакета поправок, направленных на противодействие нелегальным мигрантам, передает корреспондент RTVI.

Первый блок поправок относит преступления по организации незаконной миграции к категории особо опасных преступлений, сказала журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Это несомненно так, потому что организация незаконном миграции является разновидностью организованной преступной деятельности, которая во всем мире является наиболее опасным видом преступлений. Относя к категории опасных преступлений и говоря о необходимости неотвратимости наказания, мы понимаем, что сегодня та ответственность, которая существует за такую категорию преступлений, минимальный порог ее — 2 месяца, не может ничего решить, поэтому мы повышаем минимальный порог ответственности в 48 раз», — пояснила Яровая.

В целом минимальный порог ответственности устанавливается в 8 лет лишения свободы и вплоть до 15 лет.

Первый законопроект ужесточает наказание за организацию незаконного въезда в Россию. За это преступление устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.

За совершение такого преступления группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения; в целях совершения преступления на территории России либо с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение; с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность; с использованием интернета предлагается более жесткое наказание.

Преступников ждет лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового.

Также устанавливается повышенная уголовная ответственность за совершение этих преступлений организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории РФ — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 3 млн до 5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Кроме этого с 3 до 5 лет увеличивается максимальный срок лишения свободы за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства.

Фиктивная регистрация — «это регистрация, не совпадающая с фактическим проживанием», пояснила Яровая в ходе заседания Госдумы.

«В МФЦ вот такими буквами должно быть написано, что за фиктивную регистрацию вы несете такую-то ответственность», — заявила Яровая, показав руками большой размер букв.

Теперь за «резиновые квартиры» будут реальные сроки наказания, подчеркнул в ходе обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Все те, кто пытаются нажиться на незаконной регистрации, прописывая у себя десятки, а иногда и сотни мигрантов, будут нести уголовную ответственность от двух до шести лет», — отметил он.

Ранее Яровая обратила внимание журналистов на то, что, по итогам анализа судебной практики выяснилось, что «эти преступления на 99% совершают граждане России».

«Мы должны создать условия, которые для каждого гражданина России, помимо глубокого правосознательного отношения и понимания того, что такие действия причиняют ущерб им самим и окружающим, сделать невыгодным такое противоправное поведение. Поэтому мы устанавливаем уровень ответственности более высокий — в 12 раз выше действующего. Именно для того, чтобы те граждане, которые сегодня совершают эти преступления, понимали, что это именно преступления и что эти преступления содействуют другим преступлениям, более опасным», — заявила Яровая.

Также поправками ст.327 «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» Уголовного кодекса РФ дополняется новым квалифицирующим признаком: совершение данного преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо в целях совершения преступления на территории России либо с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. За это будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.

«Мы относим к категории тяжких преступлений преступления, связанные с подделкой документов для целей организованной нелегальной миграции, и повышаем в 12 раз минимальный порог ответственности именно для того, чтобы те субъекты, которые сегодня совершают эти преступления, понимали свою ответственность», — пояснила журналистам Яровая.

Второй принятый Госдумой законопроект в миграционной сфере устанавливает, что совершение преступления мигрантом, незаконно находящимся в России, будет считаться обстоятельством, отягчающим наказание. Это означает, что преступник не сможет воспользоваться смягчающими вину обстоятельствами.

«Даже в случае совершения преступления впервые суд может использовать весь инструментарий и назначать максимальную меру ответственности», — пояснила Яровая на заседании.

Во время обсуждения глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что именно граждане России способствуют нелегальной миграции.

Во время обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин привел данные, в соответствии с которыми за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранных граждан в 2023 году осуждено 8307 человек, из которых 8224 — это граждане Российской Федерации, которые оказывали содействие нелегальной миграции. За 7 месяцев этого года количество выявленных преступлений, связанных с фиктивной постановкой на учёт иностранных граждан, выросло на 14% — до 23483 случаев. По его словам, в текущем году также было обнаружено 4600 фактов подделки документов у мигрантов, что на 16,5% больше, чем в прошлом году. За 7 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2,8 раза выросло число преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, сказал Володин.

«Кто потакает нелегальной миграции? Наши граждане. Кто выдает сертификаты — левые, липовые сертификаты, которые якобы подтверждают знание русского языка, а там на самом деле человек два слова связать на русском не может? Это делают наши коммерческие структуры», — заявил Нилов.

В этой связи он считает принимаемые законопроекты — «правильными», «они жестко регулируют и ужесточают уголовную ответственность в отношении этой категории наших граждан, которые своими действиями ставят под угрозу жизнь и безопасность каждого гражданина Российской Федерации».