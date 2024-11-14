Повышенный уровень радиации в Одессе может быть вызван разгерметизацией «особых изделий», полагает радиолог и бывший депутат Госдумы Максим Шингаркин. В интервью телеканалу «Царьград» он прокомментировал сообщения об изменениях радиационных показателей на территории Одессы и, в особенности, в портах.

По мнению эксперта, ситуация может быть связана не с детонацией боеприпасов с урановым сердечником, а с разгерметизацией определенных изделий.

«Это, скорее всего, отдельные виды радиационных материалов. Возможно, везли ядерное топливо на украинские АЭС, возможно, на Хмельницкую, может быть, на Ровенскую, может, на Южно-украинскую», — допустил Шингаркин.

Кроме того, он не исключил, что Киев нарушил режим нераспространения ядерного оружия. По мнению экс-депутата, через Одессу перевозили «специально наработанные сборки с наработанным уже как бы предматериалом, сырьевым материалом, фактически плутонием, для того, чтобы какие-то манипуляции сделать».

Шингаркин заявил, что для контроля за уровнем радиации в Одесскую область необходимо немедленно вызвать представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и ООН.

О повышении радиационных показателей в Одесской области заявлял автор телеграм-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев. Свои наблюдения с измерением показателей он публикует с октября.

Накануне, 13 ноября, он разместил скриншот с одного из украинских сайтов, отмечающих изменения радиационных показателей. По мнению военкора, в регионе наблюдается «радиационная опасность». В тот же день Лебедев сообщал, что в черте города показатели в среднем достигали 13 мкзв/ч, в то время как в Одесском порту «в районах Нефтяной, Заводской и Практической гаваней уровень радиации был 18-19 мкзв/ч, в Новой — 20 мкзв/ч».

В то же время автор канала обратил внимание на причалившие в портах города суда и катера. По мнению Лебедева, большая часть из них связана с НАТО. Лебедев также заявлял о множестве контейнеров, выгружаемых с прибывших судов.

Военный эксперт Александр Ивановский, в свою очередь, допустил, что иностранные корабли доставляют в Одессу «отходы ядерного топлива из стран Евросоюза».

В начале ноября портал «Вести24» со ссылкой на информацию бывшего разведчика США Скотта Риттера писал, что в результате ракетного удара в порту Одессы было уничтожено «большое количество снарядов, боеприпасов и засекреченных объектов». После этого уровень радиации в городе увеличился в 44 раза, отмечало издание.

В украинских СМИ нет сообщений о повышенном уровне радиации в Одесской области. Также подобных заявлений не делало украинское руководство.

Украинский портал SaveEcoBot, следящий за экологической обстановкой в регионе, также не показывает серьезных изменений радиационного фона в районе Одессы.