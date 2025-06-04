Томский медицинский центр РАН отложил защиту кандидатской диссертации после того, как ученые заявили, что она посвящена гомеопатии. Что не так с работой, и почему биолог из МГУ назвал ее бессмысленной и безответственной, а биофизик — новаторской, выяснял RTVI.

Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН неожиданно отложил защиту кандидатской диссертации Елены Кардаш после того, как работа привлекла внимание ученых, которые в своих отзывах указали, что она посвящена гомеопатии. Защита была намечена на 5 июня, тема — «Нейротропная активность и безопасность технологически обработанных модифицированных антител к мозгоспецифическому белку S100 (экспериментальное исследование)».

Из текста диссертации и автореферата следует, что антитела ТОАм-S100 из кроличьей сыворотки предоставлялись для исследования российским производителем гомеопатических средств ООО «НПФ Материа Медика Холдинг». Затем антитела последовательно разводились (˃1024 или септиллиона раз), при этом на каждом этапе осуществлялось контролируемое «интенсивное гидродинамическое воздействие» и «модификация». Под модификацией понималось создание в растворе разности потенциалов, сигнал для которой был получен на основе биопотенциалов (электроэнцефалограммы) мозга добровольцев. «Известно, что электромагнитные поля выраженно влияют на воду, вследствие чего могут изменяться как физико-химические, так и биологические эффекты обработанной воды», — утверждает Кардаш в автореферате.

«Стремится к нулю»

Перед защитой на сайте диссовета помимо отзыва научного руководителя, ведущей организации и оппонентов появились несколько отзывов сторонних ученых, в основном, положительные. Среди них — Марина Мягкова из ИФАВ РАН, Владимир Рафальский из БФУ имени Канта, Валерий Масенко из Кардиоцентра имени Чазова, Маркс Штарк из ФГБНУ ФИЦ ФТМ.

В самой диссертации слово «гомеопатия» встречается лишь единожды — в списке литературы. Однако по сути речь в работе идет о гомеопатическом препарате, в котором при указанном разведении нет действующего вещества, отметил в своем отзыве завлабораторией биохимии двигательных систем НИИ Физико-химической биологии имени Белозерского МГУ д. б. н. Денис Силачев:

«Согласно закону Авогадро, при разведениях, превышающих 12С (12 последовательных разведений 1:100, по оценкам, это разведение соответствует растворению щепотки соли в Атлантическом океане), вероятность наличия хотя бы одной молекулы исходного вещества в растворе стремится к нулю».

«Это подтверждается элементарными расчетами: Предел числа Авогадро ( ~6,022*1023 молекул/моль) преодолевается уже при разведении 12С, что превращает «препарат» в обычную воду. Таким образом теоретическая база диссертации противоречит фундаментальным научным знаниям. Изучение «действия» раствора без действующего вещества является бессмысленным по определению», — говорится в отзыве Силачева.

Обратив внимание на отсутствие экспериментального подтверждения выводов работы и другие грубые ошибки, Силачев счел работу не соответствующей критериям научной достоверности и воспроизводимости. Биолог обратил внимание и на явный конфликт интересов — научный руководитель работы д.м.н. Сергей Тарасов занимает должность директора Департамента научных исследования в «Материа Медика», предоставившей антитела для исследования, что ставит под сомнение объективность работы.

Сама Кардаш также является сотрудником этой фирмы, которая выступала спонсором исследований, сообщила она в автореферате. Ранее ее научным руководителем был основатель «Материа Медика», член-корреспондент РАН Олег Эпштейн, указано на сайте Института общей патологии и патофизиологии.

«Данная диссертационная работа представляет яркий пример этической безответственности. Продвижение гомеопатии в качестве лечебного метода представляет собой вопиющее нарушение научной и медицинской этики, создавая прямую угрозу для общественного здоровья», — считает Силачев..Он приходит к выводу:

«Диссертация представляет собой образец псевдонаучного исследования, игнорирующего базовые законы химии, физики и принципы доказательной медицины».

«Там есть непонятности»

Отрицательный отзыв, который пока не выложен на сайте диссовета, предоставил и биоинформатик Михаил Гельфанд, вице-президент «Сколтеха». Указывая на множество логических и методологических ошибок и отсутствие оценки числа молекул в растворе, он недоумевает, как Минздрав выдал разрешение на медицинское применение препарата «Проспекта» на основе ТОАм-S100». «Этот препарат, «Проспекта», выпускается в форме таблеток, а не раствора. Даже если предположить, что свойства воды как-то изменяются под воздействием облучения, каким образом эти изменения сохраняются при изготовлении сухих таблеток?».

«В последние годы холдинг тщательно избегает термина «гомеопатия». В течение долгого времени в описаниях гомеопатических препаратов холдинга использовался термин «релиз-активные препараты», однако в тексте диссертации и он не встречается, как нет его и в описании препарата на сайте фирмы. Можно полагать, что этот термин оказался скомпрометированным в результате публичных выступлений российских ученых, что повлекло изменение маркетинговой стратегии фирмы», — предположил Гельфанд. По его словам, все три статьи автора опубликованы в «Бюллетене экспериментальной биологии и медицины», в котором ранее отмечали публикацию лженаучных статей, и из которого, по его сведениям, было «ретрагировано как минимум пять статей научного руководителя диссертации С.А.Тарасова».

RTVI обратил внимание на положительный отзыв, присланный завкафедрой биофизики физического факультета МГУ Всеволодом Твердисловом. «Работа демонстрирует высокий потенциал применения водных систем после градуальной обработки для терапии неврологических нарушений, а также подтверждает высокий уровень безопасности ТОАм-S100, что необходимо для внедрения в практическую медицину… — считает Твердислов. По его мнению, работа Кардаш «представляет собой оригинальное исследование, актуальное по замыслу и новаторское по содержанию».

В разговоре с корреспондентом RTVI профессор МГУ Твердислов, который заведует кафедрой биофизики с 1989 года, не смог вспомнить степень разведения антител в работе, на которую писал отзыв, заявив, то это «и не важно»:

«Это сверхвысокие разведения. Это научно. Это целое научное направление, и не в нашей беседе его открывать. Поднимите литературу. Не вы первый, кто задает этот вопрос в поисках лженауки. Лженауки там нету. Там есть непонятности».

«Волны хейта»

Саму гомеопатию биофизик назвал направлением медицины, «которое себя оправдало для жизни». Отвечая на вопрос, пользуется ли он сам гомеопатией, профессор ответил — «Нет, конечно, мне не нужно это». Однако в следующей реплике признал, что использует препараты «этих фирм». При этом он отказался объяснить, каким образом энцефалограммой человека можно передать информацию водному раствору. «Я вам объяснять не буду, это совершенно из другого места. Мне не очень интересно, потому что вы настроены, а с настроенными журналистами говорить не интересно», — пояснил он.

18 мая Комиссия по борьбе с лженаукой РАН выступила с заявлением о недопустимости включения в российские клинические рекомендации гомеопатических и прочих препаратов без действующих веществ. Речь в нем шла о препаратах компании «Материа Медика». Тогда же RTVI обратился к компании за комментарием, которого в течение двух недель так и не последовало.

Вскоре после этого в одной из газет на правах рекламы было опубликовано интервью гендиректора «Материа Медика Холдинг» Павла Баскакова, в котором он рассказал, что из-за «волны хейта» и «публичных порицаний» у одной из его коллег, диссертанта, случился нервный срыв и перенос защиты. «Настало время перестать ставить палки в колеса тем, кто действительно двигает науку вперед», — заявил он.

3 июня, за два дня до предполагаемой защиты диссовет 24.1.215.02 Томского медицинского центра РАН перенес защиту Кардаш на 27 ноября 2025 года по просьбе Кардаш.

«Защита диссертационной работы Кардаш Елены Владимировны, назначенная на 5 июня 2025 года, перенесена в связи с поступлением в диссертационный совет заявления соискателя с просьбой перенести защиту диссертации по состоянию здоровья», — сообщили RTVI в Томском медицинском центре РАН.