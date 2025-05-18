Комиссия по борьбе с лженаукой РАН выступила с заявлением о недопустимости включения в российские клинические рекомендации гомеопатических и прочих препаратов без действующих веществ. В первую очередь речь идет о товарах компании «Материа Медика», говорится в заявлении, которое оказалось в распоряжении RTVI.

Комиссия по борьбе с лженаукой при Экспертном совете РАН обратила внимание на внесение в клинические рекомендации гомеопатических препаратов, в том числе производимых ООО «НПФ Материа Медика Холдинг» «инновационных препаратов» (ранее называемые «релиз-активными»).

Так, в российских клинических рекомендациях «Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых», одобренных Научно-практическим Советом Минздрава России в 2021 г., «рекомендовано использование препаратов с широким противовирусным действием. Назначение индукторов интерферона целесообразно с целью профилактики или в первые сутки заболевания», при этом в числе прочих указан релиз-активный «Эргоферон (Антитела к гамма-интерферону аффинно очищенные)».

Указанный «Эргоферон», относится к препаратам, статьи по которым были отозваны редакциями ряда авторитетных научных журналов. Так, в 2019 г. «Antiviral Research» отозвал две статьи по «релиз-активным» препаратам, которые были опубликованы в нем в 2011 и 2017 гг, обратили внимание в комиссии.

В российских клинических рекомендациях «Синдром раздраженного кишечника (взрослые)», и в российских клинических рекомендациях «Синдром раздраженного кишечника (взрослые, дети)», одобренных Научно-практическим Советом Минздрава России в 2024 г., рекомендовано назначение препарата «Колофорт». Взрослым пациентам с СРК рекомендуется назначение «Колофорта» «для уменьшения боли в животе, нормализации частоты и консистенции стула».

Эксперты отметили недостатки исследований, на которые имеются ссылки в рекомендациях — низкий уровень убедительности и достоверности доказательств, исследования имеют низкое методологическое качество.

В клинических рекомендациях Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов «Острый синусит (взрослые, дети)» указано, что «для уменьшения воспаления и боли может быть использован многокомпонентный гомеопатический препарат с доказанным модулирующим действием на медиаторы воспаления без подавления ЦОГ2. При этом эксперты также отметили в рекомендациях отсутствие доказательств надлежащего качества, а из шести источников, на которые даны ссылки, только две работы посвящены лечению синусита гомеопатическим средством.

В связи с этим Комиссия считает недопустимым включение, в том числе замаскированное, препаратов, не содержащих молекул действующих веществ, каковыми являются многие гомеопатические средства, включая якобы «инновационные препараты» (ранее называемые «релиз-активные»), искусственно выведенные из категории гомеопатических.

Также комиссия призывает Научно-практический Совет Минздрава России и сам Минздрав усилить контроль над созданием проектов и утверждением российских клинических рекомендаций, не допуская впредь включения в них гомеопатических и иных препаратов, «для которых чувствительность современных физико-химических методов анализа не позволяет оценить количественное содержание их действующих веществ в организме человека».

Копии заявления отправлены главам Минздрава и Росздравнадзора.

По новым правилам заявление Комиссии получило согласование Экспертного совета РАН, на что ушло более трех месяцев. В разговоре с RTVI глава Комиссии академик Евгений Александров предположил, что это связано с гомеопатическим лобби в РАН.

В 2017 году Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН опубликовала меморандум о лженаучности гомеопатии. «Гомеопатия не является безвредной: больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов», — говорится в документе.

RTVI направил запрос о комментарии в ООО «НПФ Материа Медика Холдинг».