За время боевых действий Украина встала на путь авторитаризма, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому журналу Der Spiegel. По его словам, сейчас в стране «остался только один независимый институт» — местное самоуправление, но «на него оказывается огромное давление».

Кличко считает, что если такая тенденция сохранится, то в определенный момент Украина станет страной, в которой все зависит «от настроения одного человека». Мэр Киева добавил, что с начала военного конфликта с Россией он ни разу не встретился и не созвонился с президентом Владимиром Зеленским.

По словам Кличко, офисе украинского лидер видит в мэрах «атавизм» и «препятствие на пути централизации властных структур в стране». При этом он выразил мнение, что в первые месяцы боевых действий именно главы городов сыграли ключевую роль, став лидерами общественного мнения и взяв на себя вопросы обороны и помощи военным. Тогда, по словам Кличко, на Украине царил откровенный хаос, а страна была без лидера.

Der Spiegel напоминает, что избранные мэры нескольких городов Украины были отстранены от должности решением суда.

На вопрос о том, находится ли демократия на Украине «под серьезной угрозой», Кличко ответил утвердительно. В то же время он добавил, что сделать украинское государство авторитарным «вот так просто практически невозможно». «Украинцы слишком свободолюбивы для этого», — считает мэр Киева.

В июне издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в Киевсовете написало, что в офисе президента Украины прошло несколько совещаний на тему отставки Кличко. Конфликт между мэром украинской столицы и руководством страны возник после того, как в Киеве три человека не смогли попасть в закрытое бомбоубежище и погибли в результате падения обломков. Зеленский, комментируя произошедшее, пригрозил Кличко «нокаутом».

Смертельный инцидент стал поводом для проверки более 4,6 тыс. укрытий и убежищ Киева. По ее результатам 65% объектов оказались технически непригодными, Зеленский назвал такие итоги «неутешительными». По причине «ненадлежащего обустройства укрытий» Кличко получил выговор от правительства. Также были уволены главы пяти районных администраций Киева.