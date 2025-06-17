В Новосибирске задержан мужчина, обвиняемый в убийстве и расчленении женщины. Его отправили под арест на два месяца. Как сообщает издание VN.ru со ссылкой на судебные органы, его зовут Юрий Кутявин.

По данным следователей, убийство произошло 12 июня в Заельцовском районе города во время застолья со спиртным. 53-летний мужчина повздорил с 69-летней знакомой. Телеграм-канал Mash Siberia уточняет, что женщина назвала его «дебилом». В ходе ссоры злоумышленник схватил нож и ударил оппонентку. Как отмечает издание NGS.ru, это видела сожительница преступника. Вызывать скорую он запретил, пишет Mash.

«Гостья начала оскорблять Кутявина, и ему это не понравилось. Сожительница вышла покурить, в это время он ударил обидчицу ножом. Вернувшаяся сожительница увидела, что гостья лежит на диване с раной на груди, попыталась оказать ей первую помощь, но через какое-то время женщина перестала подавать признаки жизни», — говорится в сообщении управления судебного департамента в Новосибирской области.

Тело погибшей женщины ее знакомый разрезал на части, «чтобы в комнате не пахло», затем завернул в пакеты. Конечности он отнес в мусорный контейнер. Как сообщает следственное управление СК России по Новосибирской области, эти фрагменты нашли на мусорном полигоне твердых бытовых отходов «Левобережный». От туловища мужчина избавился позднее — выкинул его в мусорный бак.

Следствие заявило, что особо тяжкое преступление удалось раскрыть в течение суток. Для раскрытия преступления организовали следственно-оперативную группу. Мужчину задержали, в отношении него следственный отдел по городу Обь возбудил дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). На заседании Новосибирского районного суда обвиняемого отправили в СИЗО.