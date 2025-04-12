Системы ПВО перехватили и уничтожили 36 дронов над пятью регионами, сообщили в Минобороны России. 18 из них были сбиты над Курской областью, 13 — над Ростовской, еще по два — над Орловской и Белгородской областями, один — над Кубанью.

При падении БПЛА в станице Васюринской Динского района Краснодарского края были повреждены контактные сети железнодорожных путей — приостанавливали движение поездов. Оперативный штаб региона писал, что по состоянию на 7:00 был задержан один пассажирский поезд. На месте работают экстренные службы и аварийная бригада РЖД. Пострадавших нет.

В Курской области при атаке дрона на движущийся легковой автомобиль погиб 24-летний молодой человек. Врио главы региона Александр Хинштейн рассказал, что БПЛА атаковал село Ольговка Кореневского района. В машине находились два человека — они хотели проверить состояние своего дома.

В результате атаки погиб житель Кореневского района. Водитель, который вез его из Курска, не пострадал. Хинштейн напомнил, что власти не зря закрыли въезд в ряд населенных пунктов.

«Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье до тех пор, пока там не станет безопасно! Это опасно для жизни и здоровья!» — призвал врио губернатора.

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дроны были уничтожены в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Красносулинском районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. «Информация уточняется», — написал он в своем телеграм-канале.

Орловский губернатор Андрей Клычков указал, что пострадавших и повреждений в результате ночной атаки БПЛА нет. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал несколько раз о ракетной опасности и ее отмене, про удары беспилотников он не упоминал.