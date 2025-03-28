Ученую из России Ксению Петрову, легально работающую в Гарвардской медицинской школе, задержали в аэропорту Бостона. Как пишет New York Post (NYP), девушка везла с собой незадекларированные эмбрионы лягушек.

Петрову задержали в бостонском аэропорту Логан 16 февраля, она возвращалась из личной поездки во Францию. NYP уточняет, что причиной произошедшего стали незадекларированные эмбрионы лягушек, которые ученая везла с собой в багаже. По данным газеты, Петрова по просьбе парижской лаборатории должна была передать их в Кембридж.

Адвокат россиянки Грегори Романовский утверждает, что она «непреднамеренно» не задекларировала эмбрионы лягушек. В результате ее исследовательскую визу США аннулировали. Обычно такое нарушение приводит к изъятию предмета и возможному штрафу в размере до $500, но не является весомым основанием для аннулирования визы, подчеркнул защитник ученой.

«Как бы я ни был расстроен [действиями таможенной службы США], они не виноваты и просто выполняют свою работу», — подчеркнул Романовский.

Коллега Петровой рассказал «Медиазоне»*, что она везла «внушительную коробку с несколькими холодными блоками, которую явно невозможно было спрятать» и могла случайно допустить ошибку при оформлении таможенной декларации. Он заявил,, что за подобные нарушения грозит максимум штраф до $500, поскольку образцы лягушек в формалине безопасные и нетоксичные.

По данным NYP, сейчас Петрова находится в иммиграционном центре в городе Ричвуд в Луизиане. Ее содержат в помещении с более 80 других женщин-заключенных.

После аннулирования визы США ученой сначала сказали, что ее депортируют в Россию, но затем остановились на Франции. Как отмечает NYP, у задержанной будет право провести в Шенгенской зоне до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Адвокат Петровой подал ходатайство, оспаривающее решение суда. Друзья ученой организовали сбор средств на юридические расходы и поддержку.

В описании к сбору указано, что Петрова выступила против российской военной операции на Украине и уехала из России. В США она работает уже более двух лет. Организаторы сбора денег рассчитывают на ее освобождение и планируют помочь ей с оформлением новой визы, но «это многомесячный процесс».

«Как ее друзья и коллеги, мы смиренно просим пожертвований, чтобы помочь Ксении оплатить счета, пока она снова не сможет работать в США. Огромное спасибо», — объяснили они.

* Издание внесено Минюстом в реестр иноагентов