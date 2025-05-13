Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 13 мая вынес приговор 42-летнему уроженцу Херсонской области. За попытку покушения на руководителя регионального управления ФСИН его осудили 17 лет лишения свободы. Согласно решению суда, первые два года осужденный проведет в тюрьме, последующие 15 лет — в исправительной колонии строгого режима. Также мужчина обязан выплатить 300 тысяч рублей штрафа.

Подсудимый Андрей Сереженко был признан виновным по двум статьям: совершение акта международного терроризма и незаконное хранение взрывчатых веществ. В июне 2022 года он привез своего сообщника на одну из улиц Херсона, где тот подорвал автомобиль начальника управления ФСИН Херсонской области Евгения Соболева. Силовик остался жив, но получил тяжелые ранения. Был ранен и исполнитель теракта, которого с места подрыва забрал Сереженко.

По данным следствия, через две недели после происшествия сотрудники ФСБ задержали Сереженко и его предполагаемого сообщника Олега Пронько. В опубликованных материалах фигурируют признательные показания обвиняемых, в которых они описывают процесс слежки за чиновником и подготовку к покушению. Сереженко утверждал, что получил задание от бывшего полицейского Василия Дыбенко. Заказчики покушения объяснили, что Соболева было решено устранить за сотрудничество с российскими властями.

Суд установил, что к организации преступления причастны неустановленные лица из числа противников СВО. При этом сам Сереженко, по версии обвинения, лишь доставил исполнителя на место преступления, а затем вернулся, чтобы оказать ему помощь после взрыва.

Дело было передано в суд только в ноябре 2024 года, хотя подозреваемых задержали еще летом 2022 года. По данным украинских источников, Сереженко до описываемых событий проживал в Голой Пристани и с момента задержания числился пропавшим без вести на территории Украины.