Бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, которая была осуждена за взяточничество, в СИЗО написала заявление на поступление на службу в зоне военной операции. Об этом РИА Новости сообщил член ОНК Москвы Арслан Хасавов.

«На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой (Ариной) Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», — сказал Хасавов.

По его словам, Новосельская рассказала, что заявление она подала еще три месяца назад. Экс-министр культуры надеется, что ее обращение будет рассмотрено в ближайшее время, отметил правозащитник.

В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к 10 годам колонии по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщило следствие, в 2018 году бывшая чиновница получила взятку в размере 25 млн рублей от бенефициара петербургской компании «Меандр» «за общее покровительство» при выполнении работ в рамках строительства Крымского государственного центра детского театрального искусства. Он строится в Симферополе с 2018 года на месте старого одноэтажного здания. Компания «Меандр» должна была закончить строительные работы к 2020 году, но контракт пришлось расторгнуть из-за срыва сроков.

Новосельская возглавляла крымское министерство культуры с февраля 2014 года. Она запомнилась тем, что в марте 2021 года выругалась матом и перебила главу региона Сергея Аксенова на совещании о реализации федеральных целевых программ. После этого глава республики поручил провести служебное расследование, но в итоге решил не наказывать чиновницу.