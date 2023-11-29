Осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана, отбывающего наказание в колонии строго режима №17 в Мордовии, ударил по лицу один из заключенных, пишет «Интерфакс». Как сообщили агентству в региональном управлении ФСИН, между Уиланом и несколькими заключенными произошел конфликт «на бытовой почве».

Знакомый с ситуацией источник рассказал «Интерфаксу», что Уилана ударил осужденный из Турции, конфликт с которым у заключенного произошел из-за политических разногласий. Произошедшее было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

«Сотрудники учреждения немедленно пресекли противоправные действия и доставили участников конфликта в медицинскую часть. При осмотре Уилана фельдшером учреждения была выявлена ссадина в подглазничной области», — рассказали сотрудники УФСИН.

Адвокат Пола Уилана Ольга Карлова сообщила, что защита знает об инциденте со слов брата заключенного — Дэвида. По словам родственников Уилана, инцидент произошел 28 ноября в швейной мастерской ИК-17. Они уточнили, что в это помещение не заходят охранники. Среди прочего, они заявили, что Уилана ударил по лицу новый сокамерник — он разбил ему очки.

«Пол является мишенью, потому что он американец, а антиамериканские настроения не редкость среди других заключенных», — объяснил брат Уилана. Он отметил, что по словам Пола Уилана, администрация колонии серьезно относится к нападению.

«[Защита Уилана] находится с [Дэвидом] на связи, держит ситуацию на контроле и всегда готова оказать помощь», — рассказала адвокат. Она также добавила, что Дэвид Уилан обратился к омбудсмену региона.

Адвокат Владимир Жеребенков в разговоре с РБК заявил, что достоверной о том, что именно произошло с Полом Уиланом, нет.

«В зоне может все быть. У нас нет достоверной информации, что именно напали. <…> Какое-то недоразумение могло быть. Но я сразу говорю, что я жалею, если и было нападение, того товарища. Поскольку Пол — боевой офицер, 20 лет занимается спортом: боевым самбо, дзюдо, карате, служил в военной полиции, в морской пехоте, и, соответственно, сами понимаете, что у него там никаких проблем нет», — цитирует РБК слова адвоката.

Кроме того, Жеребенков отметил, что звонил по поводу инцидента в УФСИН, однако «никакой информации не дали, по телефону ее и не дают».