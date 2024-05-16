Бывшему участнику банды «Тверские волки» Александру Агееву, отбывающему пожизненное заключение в колонии за соучастие в убийстве шансонье Михаила Круга, дважды получал отказ в подписании контракта для отправки в зону боевых действий на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского областного суда.

В сентябре 2023 года Агеев подал иск против сотрудников УФСИН по Тверской области и СИЗО-1, так как они, согласно заявлению мужчины, препятствовали реализации его права на прохождение службы в зоне специальной военной операции.

Однако суд не удовлетворил исковые требования заключенного. В акте, размещенном на сайте Московского районного суда Твери, сказано, что «лица, отбывающие пожизненное лишение свободы, не включаются в списки лиц, с кем может быть заключен контракт на прохождение военной службы в ВС РФ».

После этого Агеев вновь подал иск, но уже к военкомату Тверской области, который отказал ему в отправке в зону боевых действий на Украине. Это обращение суд вновь оставил без удовлетворения. Обжалование решения также не помогло.

«Мы рассматривали его [Агеева] апелляцию на решение Московского районного суда. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений», — сообщили в ТАСС пресс-службе Московского районного суда в Твери.

Известного российского шансонье Михаила Круга застрелили в его загородном доме в поселке Мамулино в Твери в ночь на 1 июля 2002 года. Двое мужчин, вооруженных огнестрельным оружием, проникли в коттедж, оглушили тещу артиста и несколько раз выстрелили в него самого. Пули попали Кругу в грудь и живот. После этого нападавшие покинули место преступления, а сам шансонье добрался до соседей — оттуда его увезли в больницу, где он скончался.

Дело об убийстве музыканта было раскрыто спустя почти 20 лет — 23 сентября 2019 года. По данным, опубликованным Следственным комитетом России, убийцами Михаила Круга, стали два члена банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов и Александр Агеев. Оба мужчины дали признательные показания, из которых следует, что они должны были лишь похитить антиквариат и ценности из дома певца в его отсутствие. Однако внезапно вернувшийся домой Круг нарушил их планы и потому был убит.

Веселова застрелил в 2003 году еще один член банды «Тверские волки», который «лично знал Круга и являлся поклонником его творчества».

Агеев же был приговорен к пожизненному заключению в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Там он до смерти забил своего сокамерника руками, ногами и хозяйственным мылом. Также сообщалось еще о минимум шести случаях избиения Агеевым других осужденных.