Бывший глава Цимлянского района Ростовской области Владимир Светличный погиб в ходе боевых действий на Украине, пишет 161.ru со ссылкой на его родственников. Ему было 58 лет.

Сообщения о смерти Светличного появились в СМИ еще 12 ноября, но его бывшая супруга Наталья тогда опровергла эту информацию. «Никакой официальной информации о ранении или гибели Светличного Владимира нету! Все сплетни о госпитале и ранениях придуманы сплетниками», — утверждала она в разговоре с 161.ru.

Родственники экс-главы Цимлянского района 14 ноября рассказали, что ясность в этом вопросе дали два этапа опознания. Сначала оно проходило по документам и жетону, затем — по ДНК. Похороны Светличного пройдут в ближайшее время, уточнили собеседники 161.ru.

Владимир Светличный возглавлял Цимлянский район с 2018 года. В августе 2023 года он заявил о планах добровольно отправиться в зону боевых действий на Украине. Светличный отмечал, что проходил военную службу в Нагорном Карабахе и имеет большой опыт гражданской службы.

В беседе с 161.ru чиновник рассказывал, что на принятие этого решения ушло больше года. «Я сам себе задал вопрос: “Если не я, то кто?” Вот и все. Я хочу, чтобы это все быстрее закончилось. Тоже хотелось бы свой вклад внести. Хотя можно и здесь помогать фронту. Ну я решил, что мне надо через это пройти», — говорил он.

Свое решение об уходе в зону военной операции Светличный называл «осознанным» и отмечал, что «туда не идут просто пропиариться».

Спустя несколько дней после заявления, 10 августа, чиновник был арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он способствовал хищению 18,5 млн рублей при проведении ремонта Цимлянского районного краеведческого музея. Также его обвиняли в нечестной победе в конкурсе на должность главы администрации.