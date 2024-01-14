Приговоренный за взяточничество к 12 годам лишения свободы бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк отправился в зону боевых действий на Украине, наказание он отбывать не будет. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на адвоката Александра Китаева.

Защитнику неизвестно, где именно экс-чиновник находится в настоящее время. По словам адвоката, согласно выданному Гуменюку предписанию, 22 декабря 2023 года он должен был явиться в войсковую часть.

«Насколько я понимаю, сначала он должен пройти подготовку на одном из полигонов», — добавил Китаев.

Олег Гуменюк родился во Владивостоке 3 марта 1967, ему 56 лет. С 1985 по 1987 годы он проходил службу в ВМФ СССР, о чем сообщалось на сайте администрации Владивостока. Гуменюк стал исполняющим обязанности мэра Владивостока в декабре 2018 года, в марте 2019 года был избран на пост мэра, а в мае 2021 года ушел в отставку.

Через несколько месяцев, в октябре 2021 года, Гуменюка задержали по подозрению в получении взятки. В январе 2023 года Ленинский райсуд Владивостока приговорил бывшего мэра к 16,5 года колонии строгого режима по делу о взятках на общую сумму более 38 млн рублей. Гуменюк вину не признал. В мае Приморский краевой суд смягчил приговор до 12 лет лишения свободы.

Экс-чиновник отбывал наказание в ИК-27 в поселке Волчанец (Приморский край). В приморских телеграм-каналах ранее появились фотографии, на которых запечатлен похожий на Гуменюка человек в военном обмундировании и с оружием в руках.