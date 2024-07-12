Реутовский гарнизонный военный суд приговорил генерал-майора, бывшего замкомандующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадима Драгомирецкого к 9,5 годам колонии строгого режима и лишению звания по делу о коррупции, пишет «Коммерсантъ». Осужденный рассчитывает искупить свою вину участием в военной операции на Украине и уже подал соответствующее ходатайство.

Экс-генерала признали виновным по делу о получении взятки на 19 млн рублей от компании, заключившей контракты на проведение работ для Росгвардии. Суд поддержал версию военного следствия СКР о том, что Драгомирецкий был организатором преступной группы, в которую в начале 2022 года вошел его подчиненный из управления приемки подполковник Эльдар Гаджиев, полковник Мамука Кочиев и знакомый последнего Арон Авнилов.

В материалах дела говорится, что несколько госзаказов в области строительно-монтажных работ на 280 млн руб. выиграла «ДМН-Групп». При этом Кочиев заявил исполнительному директору фирмы условия, что она должна выплачивать военным «откат» в размере 8—10% от суммы каждого соглашения.

С июня по декабрь 2022 года директор передала военнослужащим через Авнилова 9 млн рублей, отмечает «Ъ». В материалах дела сказано, что Кочиев передал генерал-майору 2,5 млн рублей, Гадчиеву — 1,5 млн рублей, посреднику Авнилову — 1 млн рублей, а остальное оставил себе.

Руководство фирмы в итоге обратилось в ФСБ и Авнилов согласился участвовать в оперативном эксперименте, потребовав очередной «откат» в размере 10 млн рублей. Его исполнительный директор фирмы передала Авнилову для военнослужащих в марте 2023 года в ресторане торгового центра в Балашихе. По данным «Ъ», из 10 млн рублей лишь 100 тыс. рублей были настоящими, а остальные — «куклой».

Кочиев во время следествия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания в том числе на Драгомирецкого, которого арестовали. В октябре 2023 года Кочиев был приговорен к 6 годам строгого режима за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Драгомирецкий и Авнилов свою вину признали частично, Гаджиев — отрицал.

По словам генерала, «откатов» от представителей компании он не получал и не знал, что Кочиев требовал от подрядчиков деньги, судя по всему прикрываясь его именем. Драгомирецкий при этом отметил, что действительно получил от подчиненного 2,25 млн руб. в подарок на Новый год за «покровительство» и продвижение по службе.

Как пишет «Ъ», деньги генерал обнаружил на работе в комнате отдыха спустя несколько дней, хотел вернуть их полковнику, однако не успел, так как тот уехал на праздники, а позже был задержан.

В итоге Авнилова суд приговорил к трем годам колонии, Гаджиева — к девяти. Каждого из фигурантов оштрафовали на 19 млн руб. Гаджиев также попросил отправить его в зону военной операции.

Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор. По словам защитника Драгомирецкого Олега Цуканова, вынесенный приговор «ошибочный», а положенная в его основу версия следствия не подтверждена. Адвокат пояснил, что обвинение так и не смогло доказать наличие организованной группы, в которой его подзащитному следствие отвело руководящую роль.

Цуканова уточнил, что некоторые участники этой группы даже не были знакомы. По его мнению, следствие, а вслед за ним и суд неверно вменили в вину фигурантам и сумму взятки в 19 млн рублей, положив в основу обвинение показания «досудебщика» Кочиева.

«Фатальная путаница в цифрах, которые при суммировании не бьются, станут еще одним основанием для обжалования приговора», — сказал адвокат.

По словам юриста, у Драгомирецкого следствие не обнаружило дорогостоящего имущества. Цуканова обратил внимание, что его подзащитный более 30 лет посвятил военной службе, пройдя путь от сержанта погранслужбы до генерала. Защитник отметил, что лишенный звания генерал 19 лет отдал первой и второй чеченским кампаниям, принимал участие в разрешении осетино-ингушского конфликта, имеет множества госнаград, а на его иждивении находится ребенок-инвалид.