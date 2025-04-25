Алихан Межиев, осужденный по делу о захвате «Норд-Оста», вышел на свободу после 22 лет колонии, полностью отбыв назначенное наказание. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Межиев был приговорен к 22 годам лишения свободы в 2004 году. Он признан виновным в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы и пособничестве террористам, которые захватили заложников в Театральном центре на Дубровке. Свою вину Межиев частично признал. Наказание отчислялось с ноября 2002 года.

По словам собеседника агентства, Межиев вышел на свободу 28 октября 2024 года, полностью отбыв назначенное наказание.

В октябре 2002 года взорвалась машина у ресторана «Макдональдс» на улице Покрышкина в Москве. Тогда погиб один человек и восемь пострадали.

Через несколько дней группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала в заложниках с 23 по 26 октября 2002 года зрителей мюзикла «Норд-Ост» в здании Дома культуры ОАО «Московский подшипник». Террористы держали в плену более более 900 человек. В результате операции спецслужбы ликвидировали всех террористов и освободили большинство заложников, из которых, согласно официальным данным, погибли 130 человек.