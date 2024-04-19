Экс-глава управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский, осужденный за хищение средств, заключил контракт с Минобороны и 19 апреля прибыл на передовую в зоне проведения российской военной операции, сообщает 59.ru.

Приговор Левинскому был вынесен Ленинским судом Перми в июле 2023 года. Его признали виновным в хищении 353 млн рублей при строительстве городского зоопарка и приговорили к девяти годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 15 млн рублей.

Обвинение утверждало, что в 2017-2018 годах Левинский в сговоре с подчиненным ему начальником отдела технадзора Виталием Габовым и финдиректором компании-субподрядчика «СТУЗ» Артемом Юрьевым оформляли акты о приемке невыполненных работ. Деньги за них поступали на счет «СТУЗ», откуда Юрьев их обналичивал и делил с сообщниками.

Показания против всех троих дал куратор стройки — руководитель проектного офиса АО «РЖДстрой» Илья Козырев, который сначала тоже проходил по делу как подозреваемый, но после дачи признательных показаний на основании досудебного соглашения был приговорен к четырем годам колонии за мошенничество.

Подчиненный Левинского Габов получил пять лет колонии общего режима, Юрьев до сих пор находится в бегах.

Левинский не согласился с приговором и пытался оспорить его в краевом суде, но апелляционная инстанция согласилась только исключить из решения райсуда Перми пункт о запрете занимать должности в государственных учреждениях. В феврале 2024 года Левинского этапировали из пермского СИЗО в исправительную колонию №2 в Рыбинске Ярославской области.

О заключении контракта с Минобороны экс-чиновник сам сообщил журналистам, подчеркнув, что для него «честь выступить за Родину в такое нелегкое время». По его словам, контракт был подписан еще 11 апреля.

За время пребывания в СИЗО 55-летний Левинский уделял много времени спорту. «Он привел себя в хорошую форму, похудел на 20 килограммов, за раз отжимается по 100 раз и 15 раз подтягивается», — рассказывает 59.ru

Издание подчеркивает, что Левинский — потомственный кадровый военный, полковник запаса. В 1992 году он окончил Ленинградское высшее военное инженерное строительное училище имени генерала Комаровского по специальности «эксплуатация энергетических систем береговых объектов флота».

С лета 1987 года по осень 2006 года Левинский служил в ВС России — сначала был старшим офицером отдела по контролю за использованием топливно-энергетических ресурсов, замглавы и главным инженером Петелинской квартирно-эксплутационной части (КЭЧ) Москвы, а потом руководил Долгоруковской КЭЧ в столице и занимался обеспечением воинских частей энергоресурсами.

Из-за хищения средств строительство зоопарка вместо 2017 года стартовало лишь в 2021-м. Новый подрядчик, по словам главы Пермского края Дмитрия Махонина, оказался нерасторопным, но его все равно решили не менять. В конце 2023 года губернатор сообщал, что осталось только достроить несколько зданий и летом 2024 года завершить тематизацию зоопарка. Вице-премьер Пермского края Андрей Алякринский анонсировал открытие зоопарка для посетителей летом 2024 года. Однако его окончательный ввод в эксплуатацию, по словам чиновника, состоится лишь через несколько лет.