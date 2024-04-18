Бывший курсант МЧС Евгений Анисифоров, которого 18 апреля приговорили к 21 году строгого режима за изнасилование и убийство несовершеннолетней, нападение и кражи, прямо в зале суда попросил отправить его на военную операцию, чтобы «искупить вину». Об этом сообщают красноярские СМИ со ссылкой на участников заседания.

В частности, информацию о просьбе осужденного разрешить ему отправиться в зону боевых действий подтвердил прокурор Николай Аулов. На вопрос о том, сможет ли Анисифоров заключить контракт с ВС России, он отвечать отказался, переадресовав журналистов в Минобороны.

Мать изнасилованной и убитой Анисифоровым девушки выразила опасения по поводу того, что он может отправиться на военную операцию, получить помилование после участия в боевых действиях и таким образом избежать наказания.

Красноярский краевой суд приговорил 21-летнего Анисифорова к 21 году лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и выплате 3 млн рублей компенсации по гражданскому иску. Прокуратура просила для молодого человека 23 года колонии, хотя УК России за преступления, в которых его признали виновным, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Красноярское издание ТВК отмечает, что на заседании по вынесению приговора Анисифоров выглядел бодрым и вместо ответов на вопросы журналистов «ухмылялся». Мать убитой им девушки просила его на нее не смотреть.

Как сообщило краевое следственное управление СК России, 31 июля 2022 года — в День города Железногорска — проживающий там Анисифоров, будучи пьяным, напал на незнакомую 16-летнюю девушку на берегу Кантатского водохранилища вблизи парка культуры и отдыха имени Кирова.

Он бил жертву по голове сначала кулаком, а затем камнем. Когда девушка потеряла сознание, Анисифоров затащил ее в кусты, изнасиловал и «совершил насильственные действия сексуального характера». Решив, что жертва мертва, он накрыл ее одеждой и насыпал сверху песчано-гравийную смесь, под которой девушка задохнулась.

Ее скоро начали разыскивать, поскольку на Дне города она была в компании друзей, а когда те разъехались по домам, ушла в неизвестном направлении, но домой так и не вернулась. Труп был найден 3 августа.



Преступление удалось раскрыть лишь год спустя, проведя более 2 тысяч генетических экспертиз и проверив на причастность к убийству свыше 10 тысяч мужчин. За информацию, которая поможет поймать преступника, краевой главк МВД объявлял награду в размере 1 млн рублей. В конце концов полиции по образцу ДНК удалось выйти на подозреваемого — 20-летнего Евгения Анисифорова. Он был задержан 5 апреля 2023 года. При обыске в его квартире нашли личные вещи убитой девушки.

На момент задержания Анисифоров учился в Сибирской пожарно-спасательной академии в Железногорске и имел звание младшего сержанта. Он поступил в академию в 2020 году, потом ушел на срочную службу в армию, а по возвращении восстановился. Знакомые описывали его как спокойного и тихого любителя дзюдо, некоторые соученики назвали «скрытным» и «немного странным».

На допросе Анисифоров дал признательные показания. Он заявил, что познакомился с жертвой на пляже. На вопрос о том, как проходило общение между ними, молодой человек ответил: «Половой акт».

В ходе следствия выяснилось, что 7 июля 2022 года — примерно за две недели до убийства — Анисифоров напал на незнакомую 19-летнюю девушку на пляже Кантатского водохранилища и ударил ее камнем по голове. Она упала на землю, но, не потеряв сознание, смогла встать и убежать, хотя нападавший пытался ее изнасиловать.

Через неделю на том же пляже Анисифоров украл четыре смартфона из личных вещей отдыхающих, причинив им ущерб на общую сумму свыше 28 тысяч рублей.