Сын народной артистки России Екатерины Шавриной Григорий, осужденный за наркотики, умер в исправительной колонии во Владимирской области. Об этом рассказал РБК председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Сергей Яжан.

«Вроде с сердцем у него. Вроде бы пока так сказали, а так на самом деле будет только экспертиза и после этого будут все уже окончательные выводы. К нам, например, в общественную наблюдательную комиссию он не обращался ни разу», — сказал он.

В разговоре с РИА Новости Яжан уточнил, что 59-летний Шаврин почувствовал себя плохо в исправительной колонии №6, после чего его доставили в областную больницу ФСИН в ИК №3. Собеседник агентства в правоохранительных структурах отметил, что смерть наступила вечером 11 мая.

В настоящий момент Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего, окончательные выводы будут представлены специалистами после экспертизы. В Следственном управлении СК по области заявили об отсутствии признаков криминального характера смерти.

Как пишет Shot, модельер Григорий Шаврин был задержан в 2024 году в деревне Десна в Новой Москве. Щербининский суд Москвы приговорил его к 4,5 годам колонии строгого режима в соответствии с п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере) и ч. 3 ст. 30 (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере) УК России.

Народная артистка России Екатерина Шаврина неоднократно открыто говорила о проблемах своего сына с зависимостью В 2020 году она призналась, что «сходила с ума», когда тот «связался не с той компанией и увлекся запрещенными веществами».

«Сейчас у него свой дом и свое хозяйство. А тогда у нас закон был: если бы узнали, что с сыном что-то не в порядке, меня бы не выпустили за границу на гастроли. Я должна была в тряпочку молчать и скрывать это все. Мне просто повезло», — говорила она.