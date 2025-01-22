Осужденный за покушение на писателя Захара Прилепина гражданин Украины Александр Пермяков попросил суд отобрать у него российский паспорт, поскольку гражданином России он себя не считает. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Апелляционного военного суда.

«Пермяков просит судебную коллегию прекратить в отношении него гражданство Российской Федерации, полученное им в 2023 году, поскольку гражданином России он себя не считает», — говорится в тексте апелляционной жалобы.

По словам мужчины, он получил общегражданский российский паспорт только «для свободного перемещения по территории России и совершения преступлений», пишет ТАСС. Суд оставил ходатайство без рассмотрения.

Ранее Пермяков обжаловал решение суда о пожизненном лишении свободы, однако Апелляционный военный суд признал приговор 2-го Западного окружного военного суда законным и оставил без изменения.

«После задержания Пермяков выдал тайник с оружием, которое могли использовать спецслужбы Украины для новых терактов. Также он выдал местонахождение неразорвавшегося взрывного устройства в поселке Пионерский Нижегородской области. Это помогло предотвратить новый взрыв и новые жертвы», — говорится в доводах жалобы на приговор.

ТАСС отмечает, что Пермяков выдал российским правоохранительным органам сотрудника спецслужб Украины с позывным Техник, тем самым посодействовав поискам организатора нападения на Прилепина.

По версии следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ пообещали Пермякову вознаграждение, эквивалентное сумме в 145 тысяч рублей за нападение на Прилепина. Он прошел курс обучения стрельбе, сборке взрывных устройств, наружному наблюдению, а также обеспечен средствами связи, оружием и поддельным паспортом на имя гражданина Казахстана.

После слежки за писателем, Пермяков изготовил два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги рядом с домом Прилепина. Утром 6 мая 2023 года Пермяков привел их в действие в момент проезда автомобиля с Прилепиным и водителем Александром Шубиным. Писатель получил множественные ранения, водитель погиб на месте.