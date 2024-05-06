Бывшего режиссера детского киножурнала «Ералаш» Илью Белостоцкого, которого осудили за растление малолетнего мальчика, наградили медалью за участие в боевых действиях на Украине и освободили от наказания. Об этом пишет «MSK1.ру» со ссылкой на самого Белостоцкого.

Как отмечает издание, контракт с Минобороны Белостоцкий подписал осенью 2023 года — тогда ему оставалось отсидеть в колонии два с половиной года. В настоящее время мужчина служит медиком в штурмовом отряде.

По словам Белостоцкого, государственную награду, позволяющую погасить судимость, — медаль «За спасение погибавших» — он мог получить за случай спасения командира во время одного из боев. Он добавил, что во время первого боевого задания через медпункт, где он работает, прошло больше 300 раненых.

«Я не знаю, что именно написано в представлении к награде, я ведь рядовой, нам мало что показывают. Если когда-нибудь мне дадут отпуск, я приеду в расположение нашей части в России, там есть приказ о награждении, тогда я узнаю точно. Так что, друзья, радуйтесь, а оппоненты, кусайте локти — отныне я больше не “ЗеКа”», — передает «MSK1.ру» слова режиссера.

Белостоцкий отметил, что после получения медали судимость с него была снята. «По российским законам я освобожден от наказания», — сказал он.

На своей странице во «ВКонтакте» Белостоцкий написал, что «произошедшее» подтверждает его веру в то, что «рано или поздно каждому воздастся, как за плохое, так и за хорошее». «Скажу больше, не скрывая гордости, что это — самая мирная награда, которую только можно получить на СВО! Что ж, буду и дальше по мере своих сил помогать бойцам. <…> Жизнь продолжается!» — написал он.

Белостоцкий отправился в зону военной операции на Украине за два с половиной года до выхода из колонии. Он объяснял, что поехал на передовую, чтобы вернуть своим родным возможность им гордиться и «не словами, а делом, поступком ответить тем гадам, которые упекли меня за решетку».

«Я хочу показать государству, что оно напрасно списало меня в расход. А обычным людям, живущим в нем, что напрасно меня прокляли. Если я никому не нужен в режиссерском кресле, возможно, я пригожусь хотя бы в окопе», — писал он на своей странице во «ВКонтакте» в ноябре 2023 года.

Свой поступок Белостоцкий тогда сравнил с «харакири», к которому прибегали самураи по японской традиции в попытках доказать свою правоту.

За что осудили Белостоцкого

Белостоцкого арестовали в октябре 2020 года по обвинению в развратных действиях по отношению к несовершеннолетнему (ст. 135 УК). Позже обвинение переквалифицировали на более тяжелое — о действиях сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении ребенка до 14 лет (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК). Летом 2022 года режиссера приговорили по этой статье к 14 годам колонии строгого режима. Осенью того же года Мосгорсуд смягчил наказание и назначил 6,5 года в колонии общего режима.

По версии следствия, в ноябре 2018 года Белостоцкий в своей московской квартире совершил действия сексуального характера в отношении малолетнего мальчика. В течение года после ареста друзьям режиссера удавалось скрывать от общественности, что он находится в СИЗО. Отсутствие постановщика они объясняли его болезнью.

Илья Белостоцкий родился в Челябинске в 1973 году. В 2004 году окончил ВГИК, наиболее известен как режиссер-постановщик «Ералаша» и сериала «След». В пресс-службе «Ералаша» отмечали, что работа Белостоцкого предполагала разовую проектную занятость, которая «всегда контролируется» — «на всех этапах производства всегда присутствует родитель или его законный представитель».