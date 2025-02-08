Ислам Яндиев, пожизненно осужденный за совершенный в 2011 году теракт в аэропорту Домодедово, в результате которого погибли 37 человек, подал в суд жалобы на условия содержания в колонии. РИА Новости со ссылкой на судебные документы пишет, что заключенного не устроили пыль, обваливающаяся штукатура и отсутствие солнечного света.

Агентство уточнило, что Яндиев уже несколько лет жалуется на условия содержания и пытается получить компенсацию. В исках, которые он направляет в Генпрокуратуру, ФСИН и Минфин, он называет причиной своих жалоб «нравственные страдания».

Его претензии касаются СИЗО, где он сидел во время судебного процесса, этапирования и самой колонии. В числе прочего Яндиева не устраивает неприятный запах во время прогулок, применение наручников при передвижении вне камеры, нехватка личного пространства в камере и отказ перевести к нему в камеру соседа.

РБК пишет, что Яндиев хотел взыскать 1,5 млн рублей через суд. РИА Новости отмечает, что суд рассмотрел все иски мужчины — и по всем отказал.

В августе 2021 года телеграм-канал Mash писал, что Яндиев подал пять исков из-за жестоких условий содержания в тюрьме. Он жаловался на условия содержания в СИЗО «Лефортово», где сидел с ноября 2013-го по январь 2015 года. Речь шла о плохом освещении в камере, редких прогулках, пыле и маленьких ячейках для личных вещей. Тогда Яндиев требовал выплатить ему 300 тыс. рублей.

Теракт в аэропорту Домодедово

24 января 2011 года в зале международных вылетов московского аэропорта Домодедово произошел взрыв. Бомбу с поражающими элементами мощностью 5-10 кг в тротиловом эквиваленте туда пронес и активировал 20-летний уроженец Ингушетии Магомед Евлоев. Погибли 37 человек, пострадали 172 человека.

Братья Яндиевы — Ислам и Илез — были задержаны в Назрани. По версии следствия, они помогали готовить теракт, встретив Евлоева в Москве и 24 января доставив его в Домодедово для осуществления преступного замысла. На основании показаний Яндиевых в горно-лесной местности Ингушетии была проведена спецоперация по ликвидации тренировочной базы боевиков, где, в частности, готовили террористов-смертников. Еще одну КТО провели в ингушском селе Верхний Алкун, жителя которого Аслана Цечоева братья Яндиевы назвали поставщиком продуктов и лекарств боевикам. В ходе задержания Цечоев оказал силовикам сопротивление и был убит.

В 2013 году суд приговорил к пожизненному заключению трех человек, участвовавших в подготовке теракта, — Яндиевых и Башира Хамхоева. Четвертый фигурант дела Ахмед Евлоев получил 10 лет в колонии общего режима как сообщник. Также с них взыскали более 8 млн рублей в пользу потерпевших.