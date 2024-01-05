Знаменитый паралимпиец из ЮАР Оскар Писториус досрочно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за убийство своей возлюбленной, фотомодели Ривы Стенкамп. Об этом сообщает Reuters.

Департамент исправительных учреждений ЮАР подтвердил, что Писториус был освобожден 5 января и сейчас находится дома.

Бывший спортсмен провел в тюрьме около 8,5 лет, а также семь месяцев под домашним арестом. В ноябре 2023 года комиссия по УДО решила, что Писториус может выйти на свободу после отбытия более половины назначенного ему срока. До окончания этого срока, до есть до декабря 2029 года, за ним будет следить специальный работник. Писториус должен предупреждать его, если начнет искать работу или решит переехать.

Оскар Писториус родился в 1986 году в Йоханнесбурге. Когда мальчику было 11 месяцев, ему удалили обе стопы из-за врожденной патологии. Это не помешало ему с детства заниматься спортом, а затем стать бегуном на короткие дистанции, используя специальные протезы. Он завоевал несколько золотых медалей на Паралимпийских играх, а также участвовал в Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

В 2013 году, в день святого Валентина, Писториус у себя дома застрелил 29-летнюю Стенкамп. Он утверждал, что принял ее за преступника.