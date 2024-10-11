Глава Крыма Сергей Аксенов предложил отказаться от термина «новые регионы» в отношении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. С такой инициативой он выступил на конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России».

По мнению главы республики, вернувшиеся в состав России территории нужно называть «историческими регионами».

«Это исторические регионы Российской империи. Люди всегда были наши. Советский Союз был. Какие они новые? Исторические российские регионы всегда были. От риторики “новые” потихоньку надо уходить», — заявил Аксенов (цитата по РИА Новости).

Он считает, что теперь, когда «исторические» регионы вновь вошли в состав России после длительного отсутствия, стоит вопрос об их восстановлении и возвращении к «нормальной жизни», которой они были лишены до 2014 ода.

«Мужество людей, которые сегодня на освобожденных территориях занимаются построением новой жизни, вызывает восхищение, уважение. <…> Ради строительства справедливости, новой жизни [они] идут на риск <…>, и мы, к сожалению, теряем людей, и в первую очередь теряем самых лучших и самых сильных. Но, наверное, цена свободы предполагает это», — добавил Аксенов (цитата по ТАСС).

Глава Крыма подчеркнул, что в «исторических регионах» приоритетом сейчас должно стать повышение уровня жизни вровень с другими субъектами федерации. Эту же задачу, по словам Аксенова, ранее пришлось решать и на полуострове.

«То отставание, которое было в Крыму с точки зрения развития любой инфраструктуры — спортивной, туристической и так далее, — эти же моменты, эти же проблемы сейчас и на освобожденных территориях, которые точно так же ставятся во главу угла при принятии решений должностными лицами», — поделился глава республики.

Аксенов напомнил, что решение финансировать и развивать проекты, направленные на уравнивание «исторических» регионов с остальной частью России, уже принято, но решение этой задачи, по его словам, «все-таки требует консолидации всего общества».

В своем телеграм-канале глава Крыма, комментируя конференцию «Новые горизонты», еще раз назвал Донбасс и Новороссию «историческими регионами» России.

5 октября 2022 года Владимир Путин подписал указ о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Перед этим в указанных регионах прошли референдумы. По их итогам было объявлено, что основная часть населения проголосовала за присоединение к России.

Крым, а также Севастополь, законодательно вошли в состав России 18 марта 2014 года, когда на основе результатов референдума был подписан соответствующий договор.