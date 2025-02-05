На Западе все чаще говорят о скором завершении украинского конфликта, особенно с приходом Трампа к власти в США. Но в зоне боевых действий нет никаких признаков их скорого конца, а заявления сторон о переговорах звучат как минимум осторожно. RTVI спросил у депутатов из комитета Госдумы по обороне, возможна ли новая мобилизация для достижения целей, которые ставил президент Владимир Путин в начале СВО.

Мобилизация сейчас не нужна, преимущество на стороне России, убежден глава оборонного комитета Андрей Картаполов.

«Наша позиция основана на правде, как она может быть слабой?» — заявил он в беседе с журналистом RTVI.

С ним согласен член комитета Виктор Соболев. Он отметил, что набрано 740 тысяч контрактников на добровольной основе и набор продолжается, желающие записываются каждый день. Актуальная задача состоит в том, чтобы их обучать, вооружать и проводить боевое слаживание, пояснил депутат.

«Если на фронт попадут люди, которые не служили в армии и не имеют военно-учетной специальности, от такой мобилизации будет только хуже. Нам совершенно не нужно пушечное мясо! Нам нужны обученные люди, которые в совершенстве владеют оружием, владеют своей военно-учетной специальностью и могут действовать в составе своих частей и подразделений. При мобилизации достичь такого быстро невозможно. Поэтому нужно дальше продолжать набор военнослужащих по контракту, но самым тщательным образом обучать их», — заявил Соболев.

Первоочередными задачами подготовки бойцов депутат назвал обучение по специальности и подготовку офицерского состава — управление подразделениями, организации взаимодействия.

«Даже в Великую Отечественную войну, прежде чем проводить наступательные операции, войска с направления главного удара снимались, отводились в тыл и с ними проводили тактические учения с боевой стрельбой для того, чтобы каждый гражданин знал, что он должен делать. Самым тщательным образом взаимодействие организовывалось, к какому времени, кто и что должен делать, согласовались усилия по задачам, рубежам, времени. Тогда такая наступательная операция была успешной», — объяснил Соболев.

С коллегами согласен и первый зампред комитета по обороне Андрей Красов. Он считает, что мобилизацию проводить не нужно, так как военкоматы успешно выполняют задачи по набору контрактников.

«Каждый месяц новые военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны, отправляются повторять подвиг наших героических предков, очищать русские земли от неонацистской чумы», — заявил RTVI депутат.

Проведение переговоров с Украиной Красов сейчас считает бессмысленным. По его мнению, Запад использует их как передышку, чтобы перевооружить и дообучить украинские войска, после чего конфликт разгорится с новой силой.

«Поэтому еще раз говорю: на Трампа надейся, а сам не плошай. И еще раз повторюсь, что по примеру наших героических предков точно так же нужно освободить Украину от неонацистской чумы той власти, которая пришла к управлению Украиной в результате государственного переворота, который проспонсировал коллективный Запад», — сказал первый зампред оборонного комитета.

Соболев в свою очередь заявил, что Россия должна быть сильной стороной на переговорах, а для этого должны быть достигнуты две цели специальной военной операции — денацификация и демилитаризация Украины.

«Безусловно, этих целей нужно достичь на других условиях: мы не должны переговоры вести вообще. Конечно, Запад делает из Украины — делал и, видимо, будет делать — антироссию. Поэтому мы должны сделать все, чтобы целей операции достичь», — заключил депутат.