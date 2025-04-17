На заводе промышленной компании «Вторалюминпродукт» в районе Некрасовка в Москве утром 17 апреля произошел взрыв. Об этом сообщил телеграм-канал «Некрасовка Новости».

«В ходе технического запуска шредерной установки после планового ремонта произошел кратковременный выброс пыли из системы очистки (Циклон). Инцидент не повлиял на работу оборудования, пострадавших нет. В настоящее время установка функционирует в штатном режиме», — заявила RTVI руководитель по маркетингу и связям с общественностью Елена Михайлюк.

На фотографиях с места событий видно, как от завода поднимается густой дым. Очевидцы сообщили, что из-за силы взрыва в соседнем жилом комплексе задрожали стекла. К месту происшествия направились сотрудники специальных служб, реанимации и пожарные.

Как пишет MSK1.ru со ссылкой на местных жителей, дым виден над крышей базы приема металла. По данным издания, там уже долгое время не принимают металлические баллоны под давлением из-за скопления газа при их обработке.

В июле 2022 года СМИ также писали о «хлопке» и задымлении на территории «Вторалюминпродукта». В МЧС опровергли сообщения о взрыве и сообщили об отсутствие признаков горения на объекте.

«В ходе проведения проверки по факту выезда пожарно-спасательных подразделений установлено, что при работе шредера в процессе переработки лома черных металлов произошло запыление воздухоотводящего оборудования. В результате чего в воздух был выброшен большой слой пыли», — заявили в ведомстве.

В то же время охранник соседнего предприятия тогда рассказал MSK1.RU, что утром на металлобазе «что-то горело», однако не смог подтвердить информацию о взрыве. Местные жители уверяли, что возгорание произошло «на мусорке».

На сайте ПК «Вторалюминпродукт» указано, что компания является «крупнейшим экотехнологическим предприятием в Европе» по утилизации и переработке лома черных и цветных металлов, а также электронных и металлосодержащих отходов. Предприятие производит до 98% черных и цветных металлов, предназначенных для вторичного оборота.