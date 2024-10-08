Таганский районный суд назначил администратору телеграм-канала Moscow Calling Андрею Куршину* административный штраф в размере 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщается в телеграм-канале “Суды общей юрисдикции города Москвы”.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Куршин* Андрей Владимирович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП», — говорится в тексте сообщения.

Администратор Moscow Calling был задержан в августе 2023 года в Москве на Ленинградском вокзале за публикации об обстрелах дамбы в Кривом Роге и больницы в Запорожской области. В качестве мотивации для открытия уголовного производства следствие назвало «преступный умысел из-за политической ненависти по отношению к Вооруженным силам России», возбудив дело о фейках про российские Вооруженные силы (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК)

В день задержания Куршин* подписал явку с повинной, частично признав вину, но заявил, что не согласен с формулировкой о «ненависти к российской армии». «Я как военнослужащий ДНР 2014-2015 лет до сих пор поддерживаю связь с бойцами. Никакой ненависти априори у меня быть не может», — пояснил он.

Вскоре Черемушкинский районный суд Москвы арестовал Куршина*, а потом признал виновным и приговорил к 6,5 года колонии общего режима и четырехлетнему запрету на администрирование сайтов.

По данным СМИ, ранее Куршин* участвовал в боестолкновениях на территории ДНР под позывным «Москва» и занимал должность руководящего взводом в мотострелковом полку, а на момент задержания был главным конструктором в НПО «Риф», где занимался разработками «изделий специального назначения». Работа Куршина* имела «большое значение для обороноспособности» России, заявил его адвокат, отказавшись раскрыть подробности «из-за гостайны».

Сам администратор Moscow Calling выражал готовность рассмотреть возможность участия в специальной военной операции на территории Украины — при условии, если там ему смогут подобрать «нормальную должность» по его профилю.

* Внесены Минюстом России в реестр иноагентов