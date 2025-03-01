Серийный насильник и убийца, отбывающий пожизненный срок, сознался еще в 13 убийствах, которые были совершены 20 лет назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления ФСИН по Москве.

По данным агентства, признательные показания дал 45-летний Владимир Миргород, который в январе 2012 года был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство 15 женщин и несовершеннолетнего в период с 2022 по 2004 годы.

Следствие установило, что Миргород выбирал жертв среди случайных прохожих в безлюдных местах, входил с ними в контакт, а потом насиловал и душил. Его выдали отпечатки пальцев, найденные на местах четырех нераскрытых убийств, — они совпали с данными из предыдущего уголовного дела Миргорода, об изнасиловании и грабеже.

Теперь ему вменили убийство еще 12 женщин и одного мужчины в Москве и Московской области, он уже дал признательные показания.

«В ходе реализации оперативной информации о причастности одного из осужденных к совершению серии убийств на территории Москвы и Московской области, которые считались нераскрытыми, сотрудниками оперативного управления ГУ ФСИН организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на изобличение виновных в преступлениях, совершенных более 20 лет назад», — сообщили в столичном управлении службы.

В ходе следствия по делу о 15 убийствах Миргород взял на себя определенные эпизоды, но причастность к другим категорически отрицал, обвиняя следователей в попытке «повесить» на него чужие преступления. Он, в частности, выражал уверенность в том, что некоторые из жертв были проститутками, и их убили клиенты.

СМИ отмечают, что жертвы Миргорода не имели общих черт — это были женщины в возрасте от 18 до 45 лет, москвички и приезжие, разной внешности. Некоторых он насиловал, других — нет. Из-за этого в МВД долгое время не видели в убийствах серию. Возглавлявший тогда министерство Борис Грызлов заверял, что «убийства женщин в Москве не имеют признаков того, что выполнены одним лицом или группой лиц».

В интервью правозащитнице Еве Меркачевой он не смог объяснить свою мотивацию: «Не было агрессии или чего-то. А потом… не то чтобы провал в памяти. Туман такой, знаете… Как это объяснить? Я не терял сознания. После того как это все свершалось, я спокойно шел домой, ложился спать, просыпался — и все».