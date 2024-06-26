Немецкого политика Людвига Эрхарда (1897 — 1977), которого называют отцом послевоенного «экономического чуда» ФРГ, заподозрили в подделке документов. Как пишет газета Bild, на неточности обратил внимание доктор исторических наук Ульрих Шли, профессор Боннского университета.

По роли в истории современной Германии Эрхард сопоставим с Конрадом Аденауэром (1876 — 1967) — первым канцлером послевоенной ФРГ. Немцы прозвали Эрхарда «толстяком», а Аденауэра — «стариком». Как отмечает Bild, какое-то время Эрхард опережал Аденауэра по популярности.

С 1949 по 1963 год Эрхард был министром экономики ФРГ, с 1957 по 1963 год — вице-канцлером. После ухода Аденауэра на пенсию в 1963 году стал его преемником на посту канцлера (покинул этот пост в 1966 году).

В период с 1966 по 1967 год Эрхард был председателем партии Христианско-демократический союз (ХДС). Однако Ульрих Шли пришел к выводу, что в действительности Эрхард вступил в ХДС лишь в 1968 году, когда все его правительственные должности были уже позади, как и пост в партии.

«В членском билете Эрхарда, который был выдан ему в 1968 году, годом вступления [в партию] указан 1949-й. Это фальсификация», — заявил Шли.

По словам историка, квитанции об оплаченных задним числом партийных взносах свидетельствуют о том, что формально Эрхард только в 1968 году стал членом ХДС.

Если бы все было сделано в соответствии с уставом партии, Эрхарда не могли бы избрать председателем ХДС в марте 1966 года, убежден профессор Боннского университета.