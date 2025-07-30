Краснодарский предприниматель Андрей Телешев, направляющий практически весь доход своей фирмы «Центр Сантехники» на поддержку участников СВО, объявил о расторжении брака. По словам мужчины, супруга не выдержала, когда сумма его закупок для фронта превысила 120 млн рублей.

Бизнесмен утверждает, что его жена сказала их четверым детям, что отец плохой, поскольку забирает деньги из семейного бюджета и отдает их «левым дядям на СВО».

«Это главная претензия моей супруги ко мне и, собственно, причина моего семейного фиаско», — пояснил Телешев в беседе с NEWS.ru.

Предприниматель заверил, что ставит поддержку российских военных и победу в СВО выше личного благополучия. Мужчина добавил, что его жена, которая, как он утверждает, никогда не была трудоустроена, вправе разорвать отношения, и насильно удерживать ее он не собирается.

«Супруга, которая ни дня в своей жизни не работала, испугалась, что компания разорится. Но компанию создавал я, работая с 18 лет, а сейчас мне 60. И я решаю сам, как тратить прибыль. Я решил тратить на помощь нашей стране», — заявил бизнесмен.

Телешев также рассказал NEWS.ru, что супруга грозилась отправить его на принудительное лечение в психбольницу.

«Заявляла и мне, и нашим общим знакомым, и даже в интервью федеральному каналу, что будет добиваться для меня принудительного лечения. По ее мнению, я сошел с ума, помогая такими суммами СВО», — пояснил бизнесмен.

При этом мужчина отрицает, что семейные разногласия связаны с 22-летней разницей в возрасте между ним и супругой. По его мнению, корень проблемы лежит в фундаментальных различиях мировоззрения и принципах воспитания, заложенных еще в детские годы.

Предприниматель отметил, что его поддержка участникам СВО не ограничивается финансовой помощью — он лично посещает военных, чтобы выразить им благодарность за службу. При этом Телешев упомянул, что позицию его нынешней супруги также разделяют ее родители, а также его дочь от предыдущего брака.