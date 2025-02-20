Нейросеть Grok 3 от стартапа xAI, принадлежащего американскому бизнесмену Илону Маску, требует много ресурсов и вряд ли является самой умной в мире, но при этом она вполне конкурентоспособна. Об этом RTVI заявил гендиректор Sistemma Сергей Зубарев. Ранее Маск пообещал, что Grok 3 станет «самым умным искусственным интеллектом» в мире.

Зубарев отметил, что на одной из самых известных независимых платформ для оценки качества больших моделей LLM Arena (где пользователь может задать вопрос в двух диалоговых окнах и выбрать лучший ответ) Grok 3 на первом месте по эффективности, но это не должно вводить в заблуждение.

«На самом деле это не соответствует реальности, потому что реальные задачи немного не так работают — оценивается, условно, не то, понравился ли человеку ответ, а имеет ли он какое-то такое практическое применение. Если взять, например, несколько самых топовых нейросетей под конкретное применение, то окажется, что эта градация по эффективности не совпадает с этими общепринятыми оценками», — добавил он.

Эксперт также отметил, что существует несколько критериев, по которым измеряется работа модель: среди них математика, логика, сложные многокомпонентные вопросы (на которые нет однозначного ответа) и так далее. На этом фоне, уточнил Зубарев, Grok 3 испытывает сложности с ответами на простые вопросы, с которыми справляются куда более слабые нейросети.

«Например, если Grok 3 задать вопрос: “Вчера был вторник, а завтра пятница — какой сегодня день?” — она ответит, что среда. Любая другая из известных нам нейросетей более старого поколения, более слабых, ответит, что это, наверное, ошибка, потому что либо вы ошиблись днем, либо день один пропущен. С точки зрения каких-то других задач — она действительно лучше, но такого, чтобы это была сейчас самая умная нейросеть, пока не видно», — пояснил он.

Говоря о конкурентоспособности ИИ от компании Маска, Зубарев отметил, что существует два различных подхода к созданию нейросетей. Один из них предполагает наличие широкой инфраструктуры и больших ресурсов, которые позволяют «чисто физически» натренировать более умную модель за счет того, что обучение будет происходить быстрее на более мощном оборудовании.

«Илон Маск говорил, что они обучали ее примерно на ста тысячах чипов H100 — один такой чип стоит несколько миллионов рублей. А планируют обучать на 1 млн чипов — это огромные суммы, заоблачные стоимости. И количество энергии, мегаватт, которые на это нужны — это отдельные атомные станции нужно строить», — отметил эксперт.

А создатели китайской модели DeepSeek, не имея тех технических возможностей, которые есть у авторов Grok 3, выбрали другой путь — они использовали в своей работе разделение функций.

«Это как по Суворову — “порядок бьет класс” — когда у нас маленькая нейросеть, но мы делаем из нее несколько узкоспециализированных нейросетей, которые называем, условно, “совет”. И “главная” нейросеть спрашивает у одной из них и дает более точный ответ. По идее — участвуют только нейросети низкого уровня, так скажем, не самые лучшие, но у пользователя может возникнуть ощущение, что это очень мощная, очень умная нейросеть», — сказал Зубарев.

Сейчас нейросеть Маска может составить конкуренцию с китайским «собратом», признал эксперт. При этом он отметил, что выбор цели команды американских разработчиков может стать их «ахиллесовой пятой» в этой борьбе.

«Выглядит так, как будто они хотят создать лучшую нейросеть, вместо того чтобы решать какие-то конкретные задачи. Например, как DeepSeek — они решали конкретную, предметную задачу, они хотели заставить нейросеть рассуждать над своим ответом, прежде чем он выйдет. И тем самым они углубились в продукт, вместо того чтобы углубляться в то, какое место они займут. Мне кажется, что в этом есть разница», — заключил он.

Что такое Grok 3

Это продвинутая версия чат-бота от xAI, включает в себя версии Grok 3 Reasoning и Grok 3 mini Reasoning с опциями рассуждения. Нейросеть использует ресурсы компьютера xAI Colossus с 200 тыс. чипов Nvidia H100.

Маск заявлял, что Grok 3 нацелен «на поиск истины ИИ, даже если эта истина иногда противоречит тому, что считается политически корректным».

Нейросеть, как отмечают ее создатели, способна анализировать изображения, отвечать на вопросы, решать математические задачи, проводить исследования и сложные расчеты, «проверять себя», а в режиме Deep Research она проводит поиск необходимых данных «по всему интернету».

Также Grok 3 способен создавать игры (во время презентации ИИ создал вариант «Тетриса»). Маск пообещал, что его детище будет развиваться, уточняя, что разработчики «видят первые признаки креативности».

Получить доступ к полному функционалу нейросети от xAI могут те пользователи соцсети X, у кого есть есть подписка SuperGrok ($30 в месяц или в $300 в год). В ближайшее время ожидается, что у Grok 3 появится «голосовой режим».