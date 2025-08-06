Семь человек погибли после распития чачи и вина, купленных на «Казачьем рынке» в краснодарском поселке Сириус, сообщает ГТРК «Кубань» со ссылкой на дочь одной из погибших. Следственный комитет пока не комментирует ЧП.

По словам собеседницы ГТРК «Кубань», трое погибших были членами ее семьи, а накануне их гибели на рынке прошли обыски.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на родственника троих жертв пишет, что первое смертельное отравление чачей произошло 29-30 июля.

По его словам, в эти дни пострадала супружеская пара — мужчина погиб, а его супруге удалось спасти жизнь. По данным ГТРК «Кубань», перед смертью у ее супруга отказали почки и наступила слепота. Официального подтверждения этой информации не поступало. По предварительным данным, речь идет о туристах.

Shot отмечает, отравившиеся могли быть отдыхавшими из отеля «Бархатные сезоны» в Адлере.

«Они якобы также покупали чачу, на том же Казачьем рынке, после чего отравились. Мужчина умер, его жена смогла выжить. Еще один мужчина мог погибнуть от домашней чачи накануне. Сейчас вся информация о жертвах суррогатного алкоголя в Сочи проверяется. Возбуждено уголовное дело», — пишет канал.

Также Shot сообщал, что 2 августа в больницу с сильным отравлением после употребление домашней чачи попала семейная пара. Позднее, по данным канала, такая же участь постигла еще двух мужчин.

«Трое погибли, одна выжившая сейчас по-прежнему находится в больнице», — говорится в публикации Shot

«КП-Кубань» также сообщает, что трое из четырех человек погибли, а женщина остается в медицинском учреждении. По информации Kub Mash, погибли все четверо отравившихся.

Baza, Shot и «КП-Кубань» писали, что что 5 августа на рынок приехали сотрудники полиции, двое продавцов алкоголя были задержаны, в настоящий момент ведутся поиски производителей.

Также ГТРК «Кубань» отмечает, что туристы могли увезти с собой чачу.

«К примеру, в Челябинске две женщины скончались после употребления чачи, купленной на том же рынке», — сообщает компания.