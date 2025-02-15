В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр пришелся на Кош-Агачский район, сообщили в региональном МЧС. Глава республики Андрей Турчак ввел режим повышенной готовности.

Землетрясение началось в 8:48 по местному времени (4:48 мск) в 1,3 км юго-восточнее населенного пункта Старый Бельтир Кош-Агачского района. Помимо Бельтира, в пятидесятикилометровую зону попали еще пять населенных пунктов — Кош-Агач, Чаган Узун, Мухор-Тархата, Ортолык и Курай.

МЧС отмечает, что «сейсмособытие» ощущалось на всей территории Алтая. В результате произошло кратковременное отключение электроэнергии в части села Кош-Агач. Из-за толчков повреждена штукатурка в школе села Купчегень.

Губернатор Андрей Турчак ввел в республике режим повышенной готовности. По его словам, никто не пострадал. Однако в ряде районов зафиксированы повреждения. Губернатор уточнил, что они незначительные и «с конструктивом зданий» не связаны.

В Кош-Агачском и Улаганском районах 15 февраля отменили занятия в школах и массовые мероприятия. В четырех селах Кош-Агачского района возможны проблемы с водоснабжением. Турчак отметил, что в этих населенных пунктах будут проведены обследования скважин и при необходимости организована доставка питьевой воды для местных жителей.

Кроме того, специалисты обследуют социально значимые объекты в регионе. «Все объекты с круглосуточным пребыванием людей работают в штатном режиме», — подчеркнул губернатор.

Распространяемые в соцсетях сообщения о разрушениях, по словам Турчака, не соответствуют действительности. «Прошу жителей доверять официально подтвержденной информации и сохранять спокойствие», — призвал Турчак.

Глава Кош-Агачского района Республики Алтай Серикжан Кыдырбаев уточнил, что конструктивных разрушений по социальным объектам не обнаружено. В некоторых районах жители жалуются на проблемы с отоплением и водоснабжением, туда подвозят воду, сообщил Кыдырбаев.

Помимо Алтая, подземные толчки ощущались в Кемеровской области, Тыве, Хакасии, Новосибирске, Красноярске, а также в Восточно-Казахстанской области на границе с Китаем.

МЧС Казахстана сообщило, что толчки были зафиксированы 15 февраля в 6:52 по местному времени (4:52 мск). Очаг землетрясения, по данным ведомства, располагался на территории России — в 1225 км на северо-восток от Алматы. Данных о разрушениях и пострадавших в МЧС Казахстана не поступало.