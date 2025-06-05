Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил сделать Пасху и Троицу официальными праздниками в России. По его мнению, это укрепит национальную идентичность и вернет страну к духовным корням. Он также призвал лидеров всех фракций поддержать эту инициативу.

«Пасха в дореволюционной России отмечалась целую неделю, и это не мешало труду, а наоборот — сплачивало людей. Законопроект готов, но его внесение не должно быть решением одной фракции. Это вопрос, который касается всех нас, и решать его нужно вместе», — сообщил парламентарий.

Также в обращении (имеется в распоряжении RTVI) Гусев отмечает, что вопрос об установлении праздников Троицы и Пасхи «давно обсуждается в обществе».

«Для граждан нашей страны важно официальное признание Троицы и Пасхи на государственном уровне. Принятие такого закона станет подтверждением приверженности традиционным православным ценностям, которые разделяют около 70% населения страны, исповедующих христианство, включая участников СВО», — добавил депутат.

Гусев сообщил, что законопроект уже нашел поддержку среди граждан и руководителей регионов. Он напомнил, что предыдущие попытки внести аналогичные инициативы не увенчались успехом из-за того, что они исходили от отдельных депутатов или фракций и сталкивались с негативными отзывами.

«Для принятия закона необходима межфракционная инициатива, объединяющая все парламентские силы. Поэтому я обратился к Вячеславу Володину с просьбой инициировать этот процесс», — рассказал первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду».

Гусев призвал присоединиться к этой инициативе лидеров думских фракций Сергея Миронова («Справедливая Россия — За правду»), Владимира Васильева («Единая Россия»), Геннадия Зюганова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Алексея Нечаева («Новые люди»).

Депутат подчеркнул, что православие занимает важное место в истории и культуре России. Он сослался на слова президента Владимира Путина о том, что «православие и Россия неразделимы», а также на заявление патриарха Кирилла, который отметил, что православие является ключевым элементом единства страны, где проживает много национальностей.

«Подлинное национальное самосознание, основанное на культурной и религиозной традиции, выступает главным гарантом единства страны и дружбы между ее народами. Попытки оспорить государствообразующую роль русского народа угрожают историческому единству нашего общества. Установление этих праздников на государственном уровне станет важным шагом в возвращении к исконным историческим и духовным традициям России», — заключил Гусев.