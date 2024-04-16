Сильные дожди с грозами и порывистым ветром обрушились на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в ночь на вторник, 16 апреля. Непогода привела к нарушению работы метрополитена Дубая, перекрытию дорог между эмиратами, задержкам авиарейсов, а также отмене деловых и спортивных мероприятий, пишет местное издание Khaleej Times.

По данным Национального метеорологического центра ОАЭ, ливневые дожди будут продолжаться и в среду, 17 апреля, в Дубае, Абу-Даби и Шардже. В стране объявлен оранжевый уровень опасности. Власти ОАЭ призвали граждан не покидать дома без необходимости.

За ночь в Дубае выпало более 30 мм осадков. Ожидается, что к вечеру 16 апреля это значение превысит 150 мм. Из-за особенностей климата дорожная инфраструктура оказалась не приспособлена к обильным осадкам — отсутствие дренажной системы привело к скоплению воды на дорогах и подтоплению зданий.

Государственные учреждения и многие предприятия частного сектора перешли на дистанционный режим работы, пишет Khaleej Times. Также в удаленном формате будут проходить занятия в школах и университетах, пока сохраняется непогода.

Один из крупнейших торговых центров в мире «Dubai Mall» оказался подтоплен, сообщил «Газете.Ру» очевидец. Телеграм-канал «Новости Дубая» пишет, что на фоне непогоды прорвало трубы в другом местном ТЦ — «Mall of the Emirates».

Некоторые здания и частные дома в Дубае и Абу-Даби столкнулись с перебоями в электричестве и водоснабжении. Местные жители отметили, что впервые столкнулись с такими серьезными последствиями шторма, пишет Khaleej Times.

Проблемы с транспортом

Международный аэропорт Дубая за вторник, 16 апреля, отменил по меньшей мере 45 рейсов, еще три самолета перенаправлены в другие аэропорты. Также оказались затоплены дороги, ведущие к аэропорту. Задержки и нарушения в работе аэропорта продлятся до утра среды, сообщается в заявлении.

Авиакомпании Emirates, Etihad Airways и Flydubai предупредили о возможных изменениях в расписании прилетов и вылетов.

По данным Khaleej Times, из-за непогоды оказалась подтоплена станция метро Onpassive в Дубае, что привело к сбоям в работе на красной линии метрополитена.

Власти Дубая перекрыли часть дорог, находящихся в более низкой местности, из-за их подтопления жителям рекомендовано пользоваться альтернативными маршрутами, пишет NUAE. Местная полиция призвала водителей отказаться от поездок на автомобиле во время непогоды. Из-за проблем на автомагистралях власти региона решили продлить часы работы метро для облегчения поездок пассажиров пригородных поездов.

Отмена мероприятий

Ассоциация футбола ОАЭ объявила об отмене всех матчей, запланированных на 16 апреля. Также на 17 апреля перенесен первый матч полуфинала Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (AFC) между командой «Аль‑Айн» из ОАЭ и саудовским «Аль‑Хилялем».

15 апреля в Дубае начался масштабный форум по криптовалюте и блокчейну Blockchain Life 2024. Из-за затопления площадки второй день конференции оказался сорван. Организаторы форума пообещали возобновить мероприятие 17 апреля.

Как сообщила телеканалу «360» очевидица шторма в Дубае, на улицах города плохо работают ливневые канализации. По ее словам, они не приспособлены к подобным погодным условиям. Собеседница также отметила, что есть сложности с заказом доставки продуктов и такси. Она считает, что «никто не ожидал» подобных природных катаклизмов.

В первой половине марта на ОАЭ также обрушились ливни, которые привели к локальным наводнениям. В регионе Рас-эль-Хайма из-за оползня обрушилась автомобильная дорога, а в городе Шарджа полиция закрыла выездные туннели из-за затопления. Тогда жителям также рекомендовали без необходимости не покидать свои дома, а в стране отменили массовые мероприятия и закрыли популярные места отдыха.