Полиция Великобритании задержала экс-губернатора Севастополя и бывшего замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова, пишет The Times со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA). Материал газеты опубликован только в бумажной версии.

46-летний Овсянников был задержан в своем доме 22 января в Лондоне. По данным издания, его подозревают в нарушении санкционного режима и отмывании денежных средств. Предварительное слушание в суде назначено на 20 февраля.

Бывший глава Севастополя, как уточняет The Times, получал переводы на сумму 65 тыс. фунтов стерлингов ($82,5 тыс.) на счет, который он открыл в одном из лондонских банков финансовой группы HBOS. Кроме того, у Овсянникова было изъято наличными 77,5 тыс. фунтов ($98,5 тыс.).

Экс-губернатор Севастополя находился под санкциями Великобритании, Евросоюза и США с 2017 и до 2022 год. Сам Овсянников тогда заявил, что санкции — не худшее, что может случиться в жизни. «Севастополь — южная столица России. За этот путь развития, за свое будущее вместе со своей Родиной боролись сами севастопольцы. Попытки оспорить выбор, сделанный в 2014 году, несостоятельны», — говорил экс-губернатор.

В конце октября 2022 года Европейский суд аннулировал решения Совета ЕС за последние два года о продлении ограничений в его отношении. Согласно постановлению, для продления санкций, которые были в период работы бывшего чиновника на госслужбе, требуются убедительные доказательства наличия связей Овсянникова с руководством России и «дестабилизирующего влияния на Украину» после ухода с должностей.

Дмитрий Овсянников году стал врио губернатора Севастополя в 2016 году, а после был избран главой города. В 2019 году он попросил президента России уволить его с поста губернатора «по собственному желанию». Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак тогда говорил, что отставка Овсянникова стала закономерной. По его словам, на развитие города выделяется огромное количество федеральных средств, которые должны идти на нужды Севастополя и населения.

В октябре Овсянников занял пост заместителя министра промышленности и торговли России в правительстве Дмитрия Медведева. В апреле 2020 года чиновник лишился этого поста и был исключен из партии «Единая Россия» после скандала в ижевском аэропорту, где он оскорбил сотрудника из-за проверки перед влетом. В отношении Овсянникова был составлен административный протокол. После этого бывший губернатор ушел с госслужбы и занялся бизнесом, в том числе на Кипре.