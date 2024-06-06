Утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая с пассажирами. По словам главы города Дмитрий Анисимова, пострадали 50 человек.

UPD: врио губернатора Илья Середюк позже уточнил, что всего пострадали 67 человек. Три человека находятся в тяжелом состоянии: двое в реанимации, один — в операционный.

«В третью городскую больницу доставлено 40 пострадавших после этого ДТП, трое находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи <…> Помимо 40 человек, еще 10 самостоятельно обратились в травмпункт, с ними проводится работа», — сказал мэр.

Также Анисимов заявил о создании оперативного штаба. По его словам, следствие выясняет причину аварии.

«Трамваи №3 и №10 на правом берегу сейчас движутся по укороченному маршруту — до ДК шахтеров. Проезд в них бесплатный», — говорится в телеграм-канале мэра.

Врио губернатора Илья Середюк уточнил в телеграм-канале, что погибших нет, родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь.

«Организованы дополнительные операционные, медики вызваны на работу на внеплановое дежурство. Медучреждения обеспечены всем необходимым оборудованием и лекарствами», — отметил Середюк.



Пресс-служба регионального управления Следственного комитета сообщила, что по факту ДТП с участием трамваев возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Маскимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы.

На место происшествия для установления обстоятельств произошедшего и проведения неотложных следственных действий выехала следственно-оперативная группа. Расследование дела контролирует прокуратура Кемеровской области.

Baza пишет, что, по предварительным данным, у трамвая, следующего по маршруту № 10, произошел отказ тормозной системы, в результате чего вагон набрал огромную скорость.

«В итоге на повороте у трамвая оторвало двери и оттуда вылетели два человека», — говорится в телеграм-канале.

«112» писал, что пассажиров из искореженного транспорта пришлось извлекать через окна.